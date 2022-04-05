TFF 3. Lig'de, erteleme maçları oynanacak

TFF 3. Lig'in 27. haftasında ertelenen mücadeleler 6 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 3. Lig'de, erteleme maçları oynanacak
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05 Nisan 2022 14:49
TFF 3. Lig'de 1 ve 3. gruplardaki 27. hafta erteleme karşılaşmaları 6 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda saat 14.00'te başlayacak 27. hafta erteleme maçlarının programı şöyle:

1. Grup

Formül Erbaaspor-Başkent Gözgözler Akademi FK (Erbaa İlçe)

Hendekspor-Kahta 02 (Hendek Atatürk)

Arnavutköy Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Bolluca)

3. Grup

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Gümüşhane Yenişehir)

Orduspor 1967-Esenler Erokspor (Yeni Ordu)

Büyükçekmece Tepecikspor-Fethiyespor (Tepecik Şenol Güneş)

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