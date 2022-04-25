TFF 3. Lig'de 32. haftanın son maçı oynandı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 32. haftanın son maçında Criptoswaps Edirnespor, sahasında Orduspor 1967 ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 3. Lig'de 32. haftanın son maçı oynandı
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25 Nisan 2022 18:50
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 32. hafta, tek maçla tamamlandı.

Grupta haftanın kapanış maçında Criptoswaps Edirnespor, sahasında Orduspor 1967 ile 1-1 berabere kaldı.

Grupta Esenler Erokspor, 70 puanla liderliğini sürdürdü.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 32. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.ESENLER EROKSPOR 32 21 7 4 75 25 50 70
2.FETHİYESPOR 32 20 4 8 63 33 30 64
3.İÇEL İDMANYURDU 32 16 14 2 39 17 22 62
4.ORDUSPOR 1967 32 18 7 7 58 30 28 61
5.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU 32 16 9 7 47 21 26 57
6.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR 32 16 9 7 62 38 24 57
7.BELEDİYE DERİNCESPOR 32 14 13 5 48 25 23 55
8.CRIPTOSWAPS EDİRNESPOR 32 13 8 11 49 33 16 47
9.KARŞIYAKA 32 10 15 7 46 28 18 45
10.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 32 9 14 9 42 36 6 41
11.AĞRI 1970 SPOR 32 11 6 15 37 38 -1 39
12.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 32 9 11 12 40 41 -1 38
13.MARDİN 1969 32 9 10 13 41 38 3 37
14.ÇANKAYA FK 32 10 7 15 34 42 -8 37
15.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 32 7 14 11 33 35 -2 35
16.MODAFEN 32 7 11 14 37 44 -7 32
17.CEYHANSPOR 32 0 4 28 11 126 -115 4
18.KARDEMİR KARABÜKSPOR 32 0 1 31 7 119 -112 1
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