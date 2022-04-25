TFF 3. Lig'de 32. haftanın son maçı oynandı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 32. hafta, tek maçla tamamlandı.
Grupta haftanın kapanış maçında Criptoswaps Edirnespor, sahasında Orduspor 1967 ile 1-1 berabere kaldı.
Grupta Esenler Erokspor, 70 puanla liderliğini sürdürdü.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 32. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Grupta haftanın kapanış maçında Criptoswaps Edirnespor, sahasında Orduspor 1967 ile 1-1 berabere kaldı.
Grupta Esenler Erokspor, 70 puanla liderliğini sürdürdü.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 32. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|32
|21
|7
|4
|75
|25
|50
|70
|2.FETHİYESPOR
|32
|20
|4
|8
|63
|33
|30
|64
|3.İÇEL İDMANYURDU
|32
|16
|14
|2
|39
|17
|22
|62
|4.ORDUSPOR 1967
|32
|18
|7
|7
|58
|30
|28
|61
|5.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU
|32
|16
|9
|7
|47
|21
|26
|57
|6.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR
|32
|16
|9
|7
|62
|38
|24
|57
|7.BELEDİYE DERİNCESPOR
|32
|14
|13
|5
|48
|25
|23
|55
|8.CRIPTOSWAPS EDİRNESPOR
|32
|13
|8
|11
|49
|33
|16
|47
|9.KARŞIYAKA
|32
|10
|15
|7
|46
|28
|18
|45
|10.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|32
|9
|14
|9
|42
|36
|6
|41
|11.AĞRI 1970 SPOR
|32
|11
|6
|15
|37
|38
|-1
|39
|12.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|32
|9
|11
|12
|40
|41
|-1
|38
|13.MARDİN 1969
|32
|9
|10
|13
|41
|38
|3
|37
|14.ÇANKAYA FK
|32
|10
|7
|15
|34
|42
|-8
|37
|15.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER
|32
|7
|14
|11
|33
|35
|-2
|35
|16.MODAFEN
|32
|7
|11
|14
|37
|44
|-7
|32
|17.CEYHANSPOR
|32
|0
|4
|28
|11
|126
|-115
|4
|18.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|32
|0
|1
|31
|7
|119
|-112
|1