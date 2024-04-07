TFF 3. Lig'de 27. hafta tamamlandı

TFF 3. Lig'de 27. hafta maçları tamamlandı. Ligde bugün yapılan maçların ardından 1. Grup'ta Kepezspor liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor ve 4. Grup'ta Bitexen Adana 1954 zirvedeki yerini korudu.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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TFF 3. Lig'de 27. hafta tamamlandı
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07 Nisan 2024 19:24
TFF 3. Lig'de 27. hafta maçları yapıldı.

Dört grupta bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

1. Grup

Kırıkkalegücü-Mardin 1969 Spor: 1-2

Aliağa-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0

Talasgücü Belediyespor-52 Orduspor FK: 2-2

Karabük İdmanyurduspor-Küçükçekmece Sinop SK: 0-3

İnegöl Kafkasspor-Artvin Hopaspor: 2-1

Edirnespor-Malatya Arguvan SK: 2-1

Kepezspor-Tarsus İdman Yurdu: 9-0

2. Grup

Karşıyaka-Efeler 09: 6-0

3Gen Holding Elazığspor-Kemerkent Bulvarspor: 3-1

Silifke Belediyespor-Hacettepe 1945: 0-2

Ergene Velimeşespor-Sapanca Gençlikspor: 1-1

TPAO Batman Petrolspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 6-1

Turgutluspor-Amasyaspor: 1-1

Anadolu Üniversitesi-Kelkit Hürriyetspor: 2-2

3. Grup

Onvo Ağrı 1970-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2

Kuşadasıspor-Merkür Jet Erbaaspor: 0-1

Bayburt Özel İdarespor-Karaköprü Belediyespor: 0-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Osmaniyespor: 3-1

Silivrispor-Sivas Dört Eylül: 1-0

Belediye Kütahyaspor-Fatsa Belediyespor: 1-0

Akhisarspor-Bornova 1877: 2-3

4. Grup

Bitexen Adana 1954-Balıkesirspor: 2-1

Sebat Gençlikspor-Bursa Yıldırımspor: 1-0

Güneş Holding Çankayaspor-İdaş Çatalcaspor: 1-1

Sultanbeyli Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 1-0

Siirt İl Özel İdaresispor-23 Elazığ FK: 0-1

Orduspor 1967-Muş 1984 Muşspor: 1-1

Tokat Belediye Plevnespor-Bergama Sportif Faaliyetler: 1-0

TFF 3. Lig'de 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

1. Grup:

TAKIM O G B M AV P
1.KEPEZSPOR 25 20 4 1 47 64
2.ALİAĞA FUTBOL 26 18 8 0 39 62
3.52 ORDUSPOR FK 26 13 6 7 11 45
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 25 12 7 6 10 43
5.İNEGÖL KAFKAS SK 25 11 8 6 3 41
6.EDİRNESPOR 25 12 4 9 15 40
7.MARDİN 1969 SPOR 25 11 4 10 5 37
8.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SK 26 10 6 10 10 36
9.ARTVİN HOPASPOR 25 9 7 9 8 34
10.KARABÜK İDMANYURDU 25 9 4 12 -16 31
11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR 25 8 3 14 -13 27
12.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SK 25 7 5 13 -7 26
13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 25 4 9 12 -20 21
14.MALATYA ARGUVAN 25 2 4 19 -34 10
15.TARSUS İDMANYURDU 25 2 3 20 -58 9
2. Grup:

TAKIM O G B M AV P
1.TPAO BATMAN PETROLSPOR 25 15 8 2 30 53
2.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR 25 13 10 2 15 49
3.KARŞIYAKA 25 15 3 7 20 48
4.TURGUTLUSPOR 26 14 5 7 10 47
5.EFELER 09 SPOR 26 12 7 7 2 43
6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 25 9 5 11 -3 32
7.KELKİT HÜRRİYET SK 26 8 7 11 -5 31
8.KEMERKENT BULVARSPOR 25 7 9 9 -2 30
9.PAZARSPOR 25 8 5 12 -3 29
10.HACETTEPE 1945 25 8 4 13 -4 28
11.AMASYASPOR FK 25 7 7 11 -8 28
12.SİLİFKE BELEDİYESPOR 25 8 4 13 -10 28
13.ERGENE VELİMEŞESPOR 25 7 6 12 -9 27
14.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR 25 8 3 14 -19 27
15.SAPANCA GENÇLİKSPOR 25 6 5 14 -14 23
3 Grup:

TAKIM O G B M AV P
1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 26 16 8 2 26 56
2.MERKÜR JET ERBAASPOR 25 14 9 2 30 51
3.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR 25 14 4 7 15 46
4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 25 11 9 5 16 42
5.SİLİVRİSPOR 25 11 9 5 10 42
6.KUŞADASISPOR 26 11 9 6 8 42
7.FATSA BELEDİYESPOR 25 9 9 7 1 36
8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 25 9 8 8 -1 35
9.ONVO AĞRI 1970 SPOR 25 8 9 8 0 33
10.OSMANİYESPOR FK 26 8 5 13 -3 29
11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 25 6 6 13 -6 24
12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 25 4 7 14 -17 19
13.BAYBURT ÖZEL İDARE 25 3 10 12 -23 19
14.AKHİSARSPOR 25 5 4 16 -35 19
15.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL 25 5 4 16 -21 16
Not: Sivas Dört Eylül Futbol'un 3 puanı silinmiştir.

4. Grup:

TAKIM O G B M AV P
1.BITEXEN ADANA 1954 FK 25 19 2 4 32 59
2.SEBAT GENÇLİKSPOR 25 14 4 7 14 46
3.MUŞ 1984 MUŞSPOR 25 10 10 5 8 40
4.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 25 10 9 6 9 39
5.ORDUSPOR 1967 26 10 8 8 16 38
6.BURSA YILDIRIMSPOR 25 10 8 7 6 38
7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR 25 10 8 7 2 38
8.BALIKESİRSPOR 26 7 11 8 -3 32
9.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER 26 7 7 12 -5 28
10.İDAŞ ÇATALCASPOR 25 5 11 9 -6 26
11.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 25 6 8 11 -8 26
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 25 7 5 13 -11 26
13.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA 25 5 11 9 -13 26
14.23 ELAZIĞ FK 25 7 5 13 -18 26
15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 25 6 5 14 -23 23
 

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