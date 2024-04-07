TFF 3. Lig'de 27. hafta tamamlandı

TFF 3. Lig'de 27. hafta maçları yapıldı.
Dört grupta bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
1. Grup
Kırıkkalegücü-Mardin 1969 Spor: 1-2
Aliağa-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0
Talasgücü Belediyespor-52 Orduspor FK: 2-2
Karabük İdmanyurduspor-Küçükçekmece Sinop SK: 0-3
İnegöl Kafkasspor-Artvin Hopaspor: 2-1
Edirnespor-Malatya Arguvan SK: 2-1
Kepezspor-Tarsus İdman Yurdu: 9-0
2. Grup
Karşıyaka-Efeler 09: 6-0
3Gen Holding Elazığspor-Kemerkent Bulvarspor: 3-1
Silifke Belediyespor-Hacettepe 1945: 0-2
Ergene Velimeşespor-Sapanca Gençlikspor: 1-1
TPAO Batman Petrolspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 6-1
Turgutluspor-Amasyaspor: 1-1
Anadolu Üniversitesi-Kelkit Hürriyetspor: 2-2
3. Grup
Onvo Ağrı 1970-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2
Kuşadasıspor-Merkür Jet Erbaaspor: 0-1
Bayburt Özel İdarespor-Karaköprü Belediyespor: 0-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Osmaniyespor: 3-1
Silivrispor-Sivas Dört Eylül: 1-0
Belediye Kütahyaspor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Akhisarspor-Bornova 1877: 2-3
4. Grup
Bitexen Adana 1954-Balıkesirspor: 2-1
Sebat Gençlikspor-Bursa Yıldırımspor: 1-0
Güneş Holding Çankayaspor-İdaş Çatalcaspor: 1-1
Sultanbeyli Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 1-0
Siirt İl Özel İdaresispor-23 Elazığ FK: 0-1
Orduspor 1967-Muş 1984 Muşspor: 1-1
Tokat Belediye Plevnespor-Bergama Sportif Faaliyetler: 1-0
TFF 3. Lig'de 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
2. Grup:
3 Grup:
Not: Sivas Dört Eylül Futbol'un 3 puanı silinmiştir.
4. Grup:
Dört grupta bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
1. Grup
Kırıkkalegücü-Mardin 1969 Spor: 1-2
Aliağa-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-0
Talasgücü Belediyespor-52 Orduspor FK: 2-2
Karabük İdmanyurduspor-Küçükçekmece Sinop SK: 0-3
İnegöl Kafkasspor-Artvin Hopaspor: 2-1
Edirnespor-Malatya Arguvan SK: 2-1
Kepezspor-Tarsus İdman Yurdu: 9-0
2. Grup
Karşıyaka-Efeler 09: 6-0
3Gen Holding Elazığspor-Kemerkent Bulvarspor: 3-1
Silifke Belediyespor-Hacettepe 1945: 0-2
Ergene Velimeşespor-Sapanca Gençlikspor: 1-1
TPAO Batman Petrolspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 6-1
Turgutluspor-Amasyaspor: 1-1
Anadolu Üniversitesi-Kelkit Hürriyetspor: 2-2
3. Grup
Onvo Ağrı 1970-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-2
Kuşadasıspor-Merkür Jet Erbaaspor: 0-1
Bayburt Özel İdarespor-Karaköprü Belediyespor: 0-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Osmaniyespor: 3-1
Silivrispor-Sivas Dört Eylül: 1-0
Belediye Kütahyaspor-Fatsa Belediyespor: 1-0
Akhisarspor-Bornova 1877: 2-3
4. Grup
Bitexen Adana 1954-Balıkesirspor: 2-1
Sebat Gençlikspor-Bursa Yıldırımspor: 1-0
Güneş Holding Çankayaspor-İdaş Çatalcaspor: 1-1
Sultanbeyli Belediyespor-Nevşehir Belediyespor: 1-0
Siirt İl Özel İdaresispor-23 Elazığ FK: 0-1
Orduspor 1967-Muş 1984 Muşspor: 1-1
Tokat Belediye Plevnespor-Bergama Sportif Faaliyetler: 1-0
TFF 3. Lig'de 27. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
1. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|AV
|P
|1.KEPEZSPOR
|25
|20
|4
|1
|47
|64
|2.ALİAĞA FUTBOL
|26
|18
|8
|0
|39
|62
|3.52 ORDUSPOR FK
|26
|13
|6
|7
|11
|45
|4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|25
|12
|7
|6
|10
|43
|5.İNEGÖL KAFKAS SK
|25
|11
|8
|6
|3
|41
|6.EDİRNESPOR
|25
|12
|4
|9
|15
|40
|7.MARDİN 1969 SPOR
|25
|11
|4
|10
|5
|37
|8.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SK
|26
|10
|6
|10
|10
|36
|9.ARTVİN HOPASPOR
|25
|9
|7
|9
|8
|34
|10.KARABÜK İDMANYURDU
|25
|9
|4
|12
|-16
|31
|11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR
|25
|8
|3
|14
|-13
|27
|12.KIRIKKALEGÜCÜ FUTBOL SK
|25
|7
|5
|13
|-7
|26
|13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER
|25
|4
|9
|12
|-20
|21
|14.MALATYA ARGUVAN
|25
|2
|4
|19
|-34
|10
|15.TARSUS İDMANYURDU
|25
|2
|3
|20
|-58
|9
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|AV
|P
|1.TPAO BATMAN PETROLSPOR
|25
|15
|8
|2
|30
|53
|2.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR
|25
|13
|10
|2
|15
|49
|3.KARŞIYAKA
|25
|15
|3
|7
|20
|48
|4.TURGUTLUSPOR
|26
|14
|5
|7
|10
|47
|5.EFELER 09 SPOR
|26
|12
|7
|7
|2
|43
|6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
|25
|9
|5
|11
|-3
|32
|7.KELKİT HÜRRİYET SK
|26
|8
|7
|11
|-5
|31
|8.KEMERKENT BULVARSPOR
|25
|7
|9
|9
|-2
|30
|9.PAZARSPOR
|25
|8
|5
|12
|-3
|29
|10.HACETTEPE 1945
|25
|8
|4
|13
|-4
|28
|11.AMASYASPOR FK
|25
|7
|7
|11
|-8
|28
|12.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|25
|8
|4
|13
|-10
|28
|13.ERGENE VELİMEŞESPOR
|25
|7
|6
|12
|-9
|27
|14.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR
|25
|8
|3
|14
|-19
|27
|15.SAPANCA GENÇLİKSPOR
|25
|6
|5
|14
|-14
|23
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|AV
|P
|1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|26
|16
|8
|2
|26
|56
|2.MERKÜR JET ERBAASPOR
|25
|14
|9
|2
|30
|51
|3.BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR
|25
|14
|4
|7
|15
|46
|4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|25
|11
|9
|5
|16
|42
|5.SİLİVRİSPOR
|25
|11
|9
|5
|10
|42
|6.KUŞADASISPOR
|26
|11
|9
|6
|8
|42
|7.FATSA BELEDİYESPOR
|25
|9
|9
|7
|1
|36
|8.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|25
|9
|8
|8
|-1
|35
|9.ONVO AĞRI 1970 SPOR
|25
|8
|9
|8
|0
|33
|10.OSMANİYESPOR FK
|26
|8
|5
|13
|-3
|29
|11.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|25
|6
|6
|13
|-6
|24
|12.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|25
|4
|7
|14
|-17
|19
|13.BAYBURT ÖZEL İDARE
|25
|3
|10
|12
|-23
|19
|14.AKHİSARSPOR
|25
|5
|4
|16
|-35
|19
|15.SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL
|25
|5
|4
|16
|-21
|16
4. Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|AV
|P
|1.BITEXEN ADANA 1954 FK
|25
|19
|2
|4
|32
|59
|2.SEBAT GENÇLİKSPOR
|25
|14
|4
|7
|14
|46
|3.MUŞ 1984 MUŞSPOR
|25
|10
|10
|5
|8
|40
|4.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR
|25
|10
|9
|6
|9
|39
|5.ORDUSPOR 1967
|26
|10
|8
|8
|16
|38
|6.BURSA YILDIRIMSPOR
|25
|10
|8
|7
|6
|38
|7.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR
|25
|10
|8
|7
|2
|38
|8.BALIKESİRSPOR
|26
|7
|11
|8
|-3
|32
|9.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER
|26
|7
|7
|12
|-5
|28
|10.İDAŞ ÇATALCASPOR
|25
|5
|11
|9
|-6
|26
|11.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|25
|6
|8
|11
|-8
|26
|12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|25
|7
|5
|13
|-11
|26
|13.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA
|25
|5
|11
|9
|-13
|26
|14.23 ELAZIĞ FK
|25
|7
|5
|13
|-18
|26
|15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|25
|6
|5
|14
|-23
|23
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