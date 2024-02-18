TFF 3. Lig'de 20. hafta sona erdi

TFF 3. Lig'de 20. hafta mücadeleleri 4 grupta oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Malatya Arguvan SK-Tarsus İdmanyurdu: 0-2
Artvin Hopaspor-Mardin 1969 Spor: 3-0
Küçükçekmece Sinopspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0
Talasgücü Belediyespor-Aliağa: 2-4
Karabük İdmanyurdu-Kırıkkalegücü: 2-1
İnegöl Kafkasspor-Kepezspor: 0-0
2. Grup:
Hacettepe 1945 SK-Sapanca Gençlikspor: 2-0
Kemerkent Bulvarspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 1-0
Kelkit Hürriyetspor-Pazarspor: 0-0
Anadolu Üniversitesi-Turgutluspor: 0-2
3Gen Holding Elazığspor-Ergene Velimeşespor: 1-0
3. Grup:
Fatsa Belediyespor-Bornova 1877: 0-1
Sivas Dört Eylül-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
Osmaniyespor FK-Merkür Jet Erbaaspor: 0-1
Karaköprü Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 5-1
Bayburt Özel İdare-Kuşadasıspor: 2-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Onvo Ağrı 1970: 1-0
Silivrispor-Akhisarspor: 1-3
4. Grup:
İdaş Çatalcaspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0
Balıkesirspor-Muş 1984 Muşspor: 0-0
Tokat Belediye Plevnespor-Orduspor 1967: 2-0
Bitexen Adana 1954 FK-Siirt İl Özel İdaresi: 2-0
Kapanan 20. haftanın ardından 1. Grup'ta Kepezspor averajla, 2. Grup'ta bir maçı eksik TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor, 4. Grup'ta ise Bitexen Adana 1954 liderliklerini sürdürdü.
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
2. Grup
3. Grup
Not: Sivas Dört Eylül'ün 3 puanı silinmiştir.
4. Grup
Ligde bugün yapılan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Malatya Arguvan SK-Tarsus İdmanyurdu: 0-2
Artvin Hopaspor-Mardin 1969 Spor: 3-0
Küçükçekmece Sinopspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-0
Talasgücü Belediyespor-Aliağa: 2-4
Karabük İdmanyurdu-Kırıkkalegücü: 2-1
İnegöl Kafkasspor-Kepezspor: 0-0
2. Grup:
Hacettepe 1945 SK-Sapanca Gençlikspor: 2-0
Kemerkent Bulvarspor-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 1-0
Kelkit Hürriyetspor-Pazarspor: 0-0
Anadolu Üniversitesi-Turgutluspor: 0-2
3Gen Holding Elazığspor-Ergene Velimeşespor: 1-0
3. Grup:
Fatsa Belediyespor-Bornova 1877: 0-1
Sivas Dört Eylül-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0
Osmaniyespor FK-Merkür Jet Erbaaspor: 0-1
Karaköprü Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği: 5-1
Bayburt Özel İdare-Kuşadasıspor: 2-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Onvo Ağrı 1970: 1-0
Silivrispor-Akhisarspor: 1-3
4. Grup:
İdaş Çatalcaspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0
Balıkesirspor-Muş 1984 Muşspor: 0-0
Tokat Belediye Plevnespor-Orduspor 1967: 2-0
Bitexen Adana 1954 FK-Siirt İl Özel İdaresi: 2-0
Kapanan 20. haftanın ardından 1. Grup'ta Kepezspor averajla, 2. Grup'ta bir maçı eksik TPAO Batman Petrolspor, 3. Grup'ta Karaköprü Belediyespor, 4. Grup'ta ise Bitexen Adana 1954 liderliklerini sürdürdü.
Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:
1. Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KEPEZSPOR
|18
|13
|4
|1
|34
|8
|26
|43
|2.ALİAĞA FUTBOL
|19
|12
|7
|0
|33
|10
|23
|43
|3.52 ORDUSPOR FK
|19
|10
|5
|4
|25
|15
|10
|35
|4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|19
|9
|5
|5
|20
|15
|5
|32
|5.İNEGÖL KAFKASSPOR
|19
|8
|6
|5
|21
|17
|4
|30
|6.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPOR
|19
|8
|5
|6
|28
|18
|10
|29
|7.EDİRNESPOR
|18
|8
|4
|6
|28
|16
|12
|28
|8.ARTVİN HOPASPOR
|18
|7
|5
|6
|24
|16
|8
|26
|9.MARDİN 1969
|19
|7
|3
|9
|21
|21
|0
|24
|10.KARABÜK İDMANYURDU
|19
|7
|3
|9
|15
|27
|-12
|24
|11.TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR
|19
|7
|1
|11
|23
|31
|-8
|22
|12.KIRIKKALEGÜCÜ
|18
|5
|4
|9
|11
|22
|-11
|19
|13.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER
|19
|2
|8
|9
|11
|29
|-18
|14
|14.MALATYA ARGUVANSPOR
|18
|2
|3
|13
|8
|27
|-19
|9
|15.TARSUS İDMAN YURDU
|19
|2
|3
|14
|12
|42
|-30
|9
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TPAO BATMAN PETROLSPOR
|18
|12
|5
|1
|34
|9
|25
|41
|2.TURGUTLUSPOR
|19
|12
|3
|4
|28
|17
|11
|39
|3.EFELER 09
|19
|11
|4
|4
|30
|22
|8
|37
|4.KARŞIYAKA
|19
|11
|2
|6
|35
|25
|10
|35
|5.3GEN HOLDİNG ELAZIĞSPOR
|19
|9
|8
|2
|21
|11
|10
|35
|6.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
|19
|8
|4
|7
|24
|23
|1
|28
|7.KELKİT HÜRRİYETSPOR
|19
|7
|3
|9
|21
|24
|-3
|24
|8.SİLİFKE BELEDİYESPOR
|18
|7
|2
|9
|21
|25
|-4
|23
|9.AMBER ÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR
|19
|7
|1
|11
|16
|27
|-11
|22
|10.PAZARSPOR
|19
|6
|3
|10
|20
|24
|-4
|21
|11.ERGENE VELİMEŞESPOR
|18
|6
|2
|10
|19
|26
|-7
|20
|12.KEMERKENT BULVARSPOR
|18
|4
|6
|8
|13
|18
|-5
|18
|13.HACETTEPE 1945
|18
|5
|3
|10
|18
|24
|-6
|18
|14.AMASYASPOR FK
|19
|4
|5
|10
|16
|27
|-11
|17
|15.SAPANCA GENÇLİKSPOR
|19
|4
|3
|12
|23
|37
|-14
|15
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|19
|14
|4
|1
|41
|16
|25
|46
|2.MERKÜR JET ERBAASPOR
|19
|9
|9
|1
|33
|12
|21
|36
|3.BORNOVA 1877
|19
|10
|4
|5
|34
|20
|14
|34
|4.SİLİVRİSPOR
|19
|8
|7
|4
|27
|20
|7
|31
|5.KUŞADASISPOR
|19
|8
|7
|4
|26
|22
|4
|31
|6.BELEDİYE KÜTAHYASPOR
|18
|8
|6
|4
|29
|16
|13
|30
|7.FATSA BELEDİYESPOR
|18
|6
|8
|4
|16
|15
|1
|26
|8.OSMANİYESPOR FK
|19
|7
|4
|8
|22
|20
|2
|25
|9.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
|19
|6
|7
|6
|17
|15
|2
|25
|10.ONVO AĞRI 1970
|18
|6
|5
|7
|22
|22
|0
|23
|11.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|19
|3
|7
|9
|12
|25
|-13
|16
|12.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|19
|4
|3
|12
|12
|23
|-11
|15
|13.AKHİSARSPOR
|18
|4
|2
|12
|14
|43
|-29
|14
|14.SİVAS DÖRT EYLÜL
|18
|4
|3
|11
|14
|30
|-16
|12
|15.BAYBURT ÖZEL İDARE
|19
|2
|6
|11
|9
|29
|-20
|12
4. Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BITEXEN ADANA 1954
|19
|14
|2
|3
|43
|16
|27
|44
|2.SEBAT GENÇLİKSPOR
|19
|11
|3
|5
|34
|20
|14
|36
|3.MUŞ 1984 MUŞSPOR
|19
|10
|5
|4
|29
|18
|11
|35
|4.BURSA YILDIRIM SPOR
|18
|9
|5
|4
|32
|22
|10
|32
|5.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR
|19
|8
|7
|4
|27
|18
|9
|31
|6.TOKAT BELEDİYE PLEVNESPOR
|19
|8
|5
|6
|20
|21
|-1
|29
|7.ORDUSPOR 1967
|19
|7
|6
|6
|36
|22
|14
|27
|8.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ
|18
|5
|6
|7
|14
|19
|-5
|21
|9.BALIKESİRSPOR
|19
|4
|9
|6
|15
|21
|-6
|21
|10.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA
|18
|4
|8
|6
|19
|28
|-9
|20
|11.BERGAMA SPORTİF FAALİYETLER
|19
|4
|6
|9
|24
|31
|-7
|18
|12.İDAŞ ÇATALCASPOR
|18
|3
|9
|6
|15
|23
|-8
|18
|13.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
|19
|4
|4
|11
|10
|23
|-13
|16
|14.23 ELAZIĞ FK
|19
|4
|4
|11
|18
|34
|-16
|16
|15.SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|18
|4
|3
|11
|20
|40
|-20
|15