TFF 3. Lig'de 10. hafta tamamlandı

TFF 3. Lig'de 10. hafta tamamlanırken Yeni Mersin İdmanyurdu, Karaman FK ve Güneş Holding Çankaya FK liderliklerini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 3. Lig'de 10. hafta tamamlandı
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06 Kasım 2022 18:25
TFF 3. Lig'de tamamlanan 10. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi.

Yapılan 10. hafta müsabakalarının ardından 1. Grup'ta Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Grup'ta Karaman FK, 3. Grup'ta ise Güneş Holding Çankaya FK liderliğini sürdürdü.

Ligde bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

1. Grup:

Yeni Mersin İdmanyurdu-1922 Konyaspor: 2-0

BC Group Ağrı 1970-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0

Çatalcaspor-Hacettepe 1945: 0-1

Amasyaspor-Eskişehirspor: 4-0

Yomraspor-Karşıyaka: 0-1

1954 Kelkit Belediyespor-Edirnespor: 1-0

Entegre Solar Elazığspor-Nevşehir Belediyespor: 2-2

Belediye Kütahyaspor-Belediye Derincespor: 2-2

52 Orduspor-Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-2

2. Grup:

Amberçay Eynesil Belediyespor-Orduspor 1967: 1-1

Ergene Velimeşespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-1

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Karaman FK: 0-3

Kuşadasıspor-Bayrampaşa: 2-0

Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor-23 Elazığ FK: 3-3

Armoni Alanya Kestelspor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0

Bulvarspor-Turgutluspor: 2-2

3. Grup:

Siirt İl Özel İdaresi-Bursa Yıldırımspor: 2-0

Bergama Belediyespor-Malatya Arguvanspor: 5-1

Bitexen Sapanca Gençlikspor-Efeler 09 FK: 2-1

Osmaniyespor-Muş 1984 Muşspor: 2-1

68 Aksaray Belediyespor-Artvin Hopaspor: 2-1

Güneş Holding Çankaya FK-Akhisarspor: 2-0

Niğde Anadolu FK-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-2

Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

1. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.YENİ MERSİN İDMANYURDU 10 8 1 1 14 4 10 25
2.KARŞIYAKA 10 6 1 3 12 6 6 19
3.HACETTEPE 1945 10 5 4 1 14 9 5 19
4.BELEDİYE KÜTAHYASPOR 10 4 5 1 16 9 7 17
5.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 10 4 5 1 10 3 7 17
6.52 ORDUSPOR FK 10 5 2 3 16 11 5 17
7.BELEDİYE DERİNCESPOR 10 4 5 1 12 10 2 17
8.BC GROUP AĞRI 1970 SPOR 10 5 2 3 9 7 2 17
9.1954 KELKİT BELEDİYESPOR 10 3 5 2 8 7 1 14
10.ENTEGRE SOLAR ELAZIĞSPOR 10 4 2 4 11 14 -3 14
11.ÇATALCASPOR 10 4 1 5 11 9 2 13
12.NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 10 2 4 4 9 13 -4 10
13.1922 KONYASPOR 10 3 1 6 10 16 -6 10
14.GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR 10 1 6 3 8 9 -1 9
15.AMASYASPOR 10 2 3 5 9 13 -4 9
16.ESKİŞEHİRSPOR 10 2 1 7 11 24 -13 7
17.EDİRNESPOR 10 2 0 8 6 15 -9 6
18.YOMRA SPOR 10 1 2 7 5 12 -7 5
2. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.KARAMAN FK 10 8 1 1 23 6 17 25
2.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 9 6 2 1 21 4 17 20
3.ARMONİ ALANYA KESTELSPOR 10 5 5 0 14 5 9 20
4.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 9 5 3 1 15 9 6 18
5.KUŞADASISPOR 9 5 2 2 12 10 2 17
6.AMBERÇAY EYNESİL BELEDİYESPOR 10 4 4 2 9 14 -5 16
7.TURGUTLUSPOR 9 4 3 2 14 12 2 15
8.ORDUSPOR 1967 9 4 2 3 10 10 0 14
9.GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER 9 2 4 3 7 9 -2 10
10.BULVARSPOR 10 2 3 5 12 15 -3 9
11.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLUSPOR 9 3 0 6 10 14 -4 9
12.ERGENE VELİMEŞESPOR 9 2 2 5 9 13 -4 8
13.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 9 1 5 3 7 12 -5 8
14.BAYRAMPAŞA 10 2 2 6 5 14 -9 8
15.YEŞİLYURT D.Ç OFSPOR 10 1 4 5 8 13 -5 7
16.23 ELAZIĞ FK 9 1 3 5 11 21 -10 6
17.YARDIMCIOĞLU SİGORTA KAHRAMANMARAŞSPOR 10 0 5 5 6 12 -6 5
3. Grup:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK 10 6 4 0 19 5 14 22
2.68 AKSARAY BELEDİYESPOR 10 6 3 1 14 9 5 21
3.KEPEZ BELEDİYESPOR 10 5 4 1 12 5 7 19
4.OSMANİYESPOR 10 4 4 2 14 8 6 16
5.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 10 4 3 3 15 11 4 15
6.MUŞ 1984 MUŞSPOR 10 4 3 3 9 9 0 15
7.EFELER 09 SPOR 10 3 5 2 13 9 4 14
8.BERGAMA BELEDİYESPOR 10 3 5 2 12 8 4 14
9.BITEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR 10 3 4 3 12 10 2 13
10.BURSA YILDIRIMSPOR 10 3 4 3 6 8 -2 13
11.MERKÜR HOLDİNG ERBAASPOR 10 3 2 5 11 17 -6 11
12.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ 10 1 7 2 5 6 -1 10
13.AKHİSARSPOR 10 1 7 2 6 8 -2 10
14.FATSA BELEDİYESPOR 10 1 6 3 11 10 1 9
15.MALATYA ARGUVANSPOR 10 1 6 3 7 13 -6 9
16.BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 10 2 3 5 10 17 -7 9
17.ARTVİN HOPASPOR 10 2 3 5 7 15 -8 9
18.NİĞDE ANADOLU FK 10 0 3 7 4 19 -15 3
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