TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın programı

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

TFF 3. Lig

2. Grup

3. Grup

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verildi. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 7. hafta karşılaşmaları yapılacak.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:13 Ekim Cumartesi:14.30 Konya Anadolu Selçukspor-BUGSAŞ Spor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)14.30 Tokatspor-Sivas Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)15.00 Bandırmaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)15.00 Darıca Gençlerbirliği-Zonguldak Kömürspor (Darıca İlçe)15.00 Tuzlaspor-Fethiyespor (Tuzla Belediye)15.00 Fatih Karagümrük-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)18.00 Şanlıurfaspor-Etimesgut Belediyespor (Şanlıurfa GAP)18.00 Tarsus İdmanyurdu-Pendikspor (Tarsus İlçe)19.00 Menemen Belediyespor-Kahramanmaraşspor (Menemen İlçe)12 Ekim Cuma:15.00 Hacettepe-Eyüpspor (Ankara OSTİM)13 Ekim Cumartesi:14.30 Samsunspor-Gaziantepspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)14.30 Keçiörengücü-İnegölspor (Ankara Aktepe)14.30 Niğde Anadolu-Kastamonuspor 1966 (Niğde 5 Şubat)15.00 Sarıyer-Ankara Demirspor (Yusuf Ziya Öniş)15.00 UTAŞ Uşakspor-Sancaktepe Belediyespor (Uşak 1 Eylül)15.00 Bayrampaşa-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)19.00 Manisaspor-Gümüşhanespor (Manisa 19 Mayıs)19.00 Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Sakarya Atatürk)14.00 Batman Petrolspor-Hekimoğlu Trabzon (Batman 16 Mayıs)14.00 Yomraspor-Şile Yıldızspor (Yomra İlçe)14.00 Erzin Belediyespor-Ergene Velimeşespor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)14.00 Artvin Hopaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Hopa İlçe)14.30 Kozan Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (İsmet Atlı)15.00 Körfezspor-Gebzespor (Kocaeli Alparslan Türkeş)15.00 Nazilli Belediyespor-Silivrispor (Nazilli İlçe)15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Erbaaspor (Tepecik Şenol Güneş)14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Kızılcabölükspor (Van Atatürk)14.00 Adıyaman 1954-Pazarspor (Adıyaman Atatürk)14.00 Elaziz Belediyespor-Osmaniyespor (Elazığ Atatürk)14.00 Yeni Orduspor-Bergama Belediyespor (Ordu 19 Eylül)14.30 Düzcespor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor (Düzce 18 Temmuz)15.00 Kemerspor 2003-Kırşehir Belediyespor (Dr. Fehmi Öncel)15.00 Karşıyaka-Altındağ Belediyespor (İzmir Atatürk)15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Ofspor (Maltepe Hasan Polat)15.00 Alibeyköyspor-Esenler Erokspor (Alibeyköy)14.00 1461 Trabzon-Fatsa Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)14.00 Bayburt İl Özel İdare-Payasspor (Bayburt Genç Osman)14.00 Diyarbekirspor-Serik Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)14.00 Cizrespor-Bağcılarspor (Cizre İlçe)14.30 Ankara Adliyespor-Turgutluspor (Ankara OSTİM)14.30 Çorum Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)15.00 Karacabey Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)15.00 Muğlaspor-Gölcükspor (Muğla Atatürk)19.00 Kocaelispor-Bucaspor (Kocaeli)