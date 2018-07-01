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TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de grup kuraları çekiliyor

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 18'er takımın mücadele edeceği 2018-2019 sezonu grup kuraları Pazartesi günü İstanbul'da çekilecek.

Kaynak: AA
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de grup kuraları çekiliyor
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01 Temmuz 2018 11:39
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2018-2019 sezonu grup kuraları Pazartesi günü İstanbul'da çekilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kura çekimleri İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilecek.

TFF 2. Lig'in kura çekimi saat 13.30'da, TFF 3. Lig'in ise saat 15.30'da yapılacak.

Yeni sezonda 18'er takımın mücadele edeceği TFF 2. Lig, beyaz ve kırmızı grup şeklinde organize edilecek. Üç grupta karşılaşmaların yapılacağı TFF 3. Lig'de ise iki grup 18'er takım, bir grup 17 ekipten oluşacak.

Her iki ligde de yeni sezon 1-2 Eylül'de başlayacak.

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