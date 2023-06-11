TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig final maçlarında VAR uygulaması!

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off final maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması kullanılacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, VAR uygulaması bu liglerde ilk kez devrede olacak.



TFF 3. Lig'de play-off final maçlarının programı şöyle:



1. Grup



12 Haziran Pazartesi:



19.00 Belediye Derincespor-52 Orduspor (Eryaman)



2. Grup



13 Haziran Salı:



19.00 Armoni Alanya Kestelspor-Karaman FK (Eryaman)



3. Grup



14 Haziran Çarşamba:



19.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler-Kepez Bedeliyespor (Eskişehir Yeni)



TFF 2. Lig play-off finalinde ise Kırmızı ile Beyaz Grup finalistleri, 15 Haziran Perşembe günü saat 19.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.









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