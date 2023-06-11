TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig final maçlarında VAR uygulaması!

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off final maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması kullanılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, VAR uygulaması bu liglerde ilk kez devrede olacak.
TFF 3. Lig'de play-off final maçlarının programı şöyle:
1. Grup
12 Haziran Pazartesi:
19.00 Belediye Derincespor-52 Orduspor (Eryaman)
2. Grup
13 Haziran Salı:
19.00 Armoni Alanya Kestelspor-Karaman FK (Eryaman)
3. Grup
14 Haziran Çarşamba:
19.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler-Kepez Bedeliyespor (Eskişehir Yeni)
TFF 2. Lig play-off finalinde ise Kırmızı ile Beyaz Grup finalistleri, 15 Haziran Perşembe günü saat 19.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, VAR uygulaması bu liglerde ilk kez devrede olacak.
TFF 3. Lig'de play-off final maçlarının programı şöyle:
1. Grup
12 Haziran Pazartesi:
19.00 Belediye Derincespor-52 Orduspor (Eryaman)
2. Grup
13 Haziran Salı:
19.00 Armoni Alanya Kestelspor-Karaman FK (Eryaman)
3. Grup
14 Haziran Çarşamba:
19.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler-Kepez Bedeliyespor (Eskişehir Yeni)
TFF 2. Lig play-off finalinde ise Kırmızı ile Beyaz Grup finalistleri, 15 Haziran Perşembe günü saat 19.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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