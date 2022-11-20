TFF 2. Lig toplu sonuçlar

TFF 2. Lig'de 15. hafta müsabakaları tamamlandı.
Beyaz ve Kırmızı Grup'ta tamamı bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Somaspor-Şanlıurfaspor: 0-1
Eşin Group Nazilli Belediyespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-1
Bursaspor-Isparta 32: 1-2
Hes İlaç Afyonspor-Menemen FK: 2-0
Batman Petrolspor-Düzce Cam Düzcespor: 3-2
Çorum FK-Anagold 24Erzincanspor: 1-0
Sivas Belediyespor-İnegölspor: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler-Bayburt Özel İdare: 2-0
Esenler Erokspor-Tarsus İdman Yurdu: 2-0
Kırmızı Grup
GMG Kastamonuspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0
Ankara Demirspor-TECO Karacabey Belediyespor: 3-1
Kocaelispor-Diyarbekirspor: 1-0
Kırşehir FK-İskenderunspor: 1-3
Serik Belediyespor-Bitexen Vanspor: 2-4
Sarıyer-Zonguldak Kömürspor: 1-0
Bucaspor 1928-Adıyaman FK: 5-1
Uşakspor -1461 Trabzon: 0-1
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Fethiyespor: 2-0
Pazarspor-Weecoins Kırklarelispor: 0-0
Beyaz ve Kırmızı Grup'ta tamamı bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Somaspor-Şanlıurfaspor: 0-1
Eşin Group Nazilli Belediyespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-1
Bursaspor-Isparta 32: 1-2
Hes İlaç Afyonspor-Menemen FK: 2-0
Batman Petrolspor-Düzce Cam Düzcespor: 3-2
Çorum FK-Anagold 24Erzincanspor: 1-0
Sivas Belediyespor-İnegölspor: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler-Bayburt Özel İdare: 2-0
Esenler Erokspor-Tarsus İdman Yurdu: 2-0
Kırmızı Grup
GMG Kastamonuspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0
Ankara Demirspor-TECO Karacabey Belediyespor: 3-1
Kocaelispor-Diyarbekirspor: 1-0
Kırşehir FK-İskenderunspor: 1-3
Serik Belediyespor-Bitexen Vanspor: 2-4
Sarıyer-Zonguldak Kömürspor: 1-0
Bucaspor 1928-Adıyaman FK: 5-1
Uşakspor -1461 Trabzon: 0-1
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Fethiyespor: 2-0
Pazarspor-Weecoins Kırklarelispor: 0-0
Tamamlanan 15. hafta maçlarının ardından gruplarda puan durumları şöyle:
Beyaz Grup
Kırmızı Grup
Beyaz Grup
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|14
|7
|6
|1
|21
|9
|12
|27
|2.ŞANLIURFASPOR
|14
|7
|6
|1
|21
|10
|11
|27
|3.ESENLER EROKSPOR
|14
|8
|2
|4
|27
|15
|12
|26
|4.ÇORUM FK
|14
|8
|2
|4
|22
|12
|10
|26
|5.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|14
|6
|4
|4
|20
|15
|5
|22
|6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|14
|6
|4
|4
|16
|13
|3
|22
|7.SOMASPOR
|15
|6
|3
|6
|21
|15
|6
|21
|8.BATMAN PETROLSPOR
|14
|6
|3
|5
|16
|15
|1
|21
|9.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|14
|5
|6
|3
|13
|12
|1
|21
|10.ANKARASPOR
|14
|5
|6
|3
|17
|17
|0
|21
|11.HES İLAÇ AFYONSPOR
|14
|6
|3
|5
|17
|17
|0
|21
|12.MENEMEN FK
|14
|6
|2
|6
|18
|21
|-3
|20
|13.TARSUS İDMAN YURDU
|15
|3
|9
|3
|14
|15
|-1
|18
|14.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|15
|4
|5
|6
|20
|24
|-4
|17
|15.ISPARTA 32
|14
|4
|4
|6
|11
|14
|-3
|16
|16.BURSASPOR
|14
|4
|3
|7
|15
|18
|-3
|15
|17.İNEGÖLSPOR
|14
|4
|1
|9
|16
|21
|-5
|13
|18.BAYBURT ÖZEL İDARE
|15
|2
|2
|11
|7
|27
|-20
|8
|19.SİVAS BELEDİYESPOR
|14
|1
|3
|10
|8
|30
|-22
|6
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BUCASPOR 1928
|15
|10
|4
|1
|27
|8
|19
|34
|2.KOCAELİSPOR
|15
|10
|4
|1
|30
|15
|15
|34
|3.İSKENDERUNSPOR
|15
|10
|3
|2
|23
|11
|12
|33
|4.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|15
|8
|5
|2
|21
|11
|10
|29
|5.1461 TRABZON FK
|15
|7
|5
|3
|16
|9
|7
|26
|6.ANKARA DEMİRSPOR
|15
|6
|6
|3
|19
|9
|10
|24
|7.BITEXEN VANSPOR
|15
|6
|5
|4
|18
|16
|2
|23
|8.SERİK BELEDİYESPOR
|15
|6
|5
|4
|20
|19
|1
|23
|9.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|15
|7
|2
|6
|16
|18
|-2
|23
|10.WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|15
|5
|7
|3
|15
|13
|2
|22
|11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|15
|4
|5
|6
|19
|17
|2
|17
|12.GMG KASTAMONUSPOR
|15
|4
|5
|6
|15
|19
|-4
|17
|13.SARIYER
|15
|3
|7
|5
|17
|22
|-5
|16
|14.FETHİYESPOR
|15
|4
|3
|8
|18
|26
|-8
|15
|15.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR
|15
|4
|3
|8
|11
|19
|-8
|15
|16.UŞAKSPOR
|15
|3
|4
|8
|10
|21
|-11
|13
|17.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|15
|2
|6
|7
|13
|20
|-7
|12
|18.ADIYAMAN FK
|15
|2
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|19.DİYARBEKİRSPOR
|15
|1
|5
|9
|13
|25
|-12
|8
|20.PAZARSPOR
|15
|1
|4
|10
|10
|24
|-14
|7
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