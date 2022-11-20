TFF 2. Lig toplu sonuçlar

TFF 2. Lig'de 15. hafta maçları yapıldı.

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TFF 2. Lig toplu sonuçlar
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20 Kasım 2022 16:43
TFF 2. Lig'de 15. hafta müsabakaları tamamlandı.

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta tamamı bugün yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Somaspor-Şanlıurfaspor: 0-1

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-1

Bursaspor-Isparta 32: 1-2

Hes İlaç Afyonspor-Menemen FK: 2-0

Batman Petrolspor-Düzce Cam Düzcespor: 3-2

Çorum FK-Anagold 24Erzincanspor: 1-0

Sivas Belediyespor-İnegölspor: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler-Bayburt Özel İdare: 2-0

Esenler Erokspor-Tarsus İdman Yurdu: 2-0

Kırmızı Grup

GMG Kastamonuspor-Etimesgut Belediyespor: 1-0

Ankara Demirspor-TECO Karacabey Belediyespor: 3-1

Kocaelispor-Diyarbekirspor: 1-0

Kırşehir FK-İskenderunspor: 1-3

Serik Belediyespor-Bitexen Vanspor: 2-4

Sarıyer-Zonguldak Kömürspor: 1-0

Bucaspor 1928-Adıyaman FK: 5-1

Uşakspor -1461 Trabzon: 0-1

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Fethiyespor: 2-0

Pazarspor-Weecoins Kırklarelispor: 0-0

Tamamlanan 15. hafta maçlarının ardından gruplarda puan durumları şöyle:

 Beyaz Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 14 7 6 1 21 9 12 27
2.ŞANLIURFASPOR 14 7 6 1 21 10 11 27
3.ESENLER EROKSPOR 14 8 2 4 27 15 12 26
4.ÇORUM FK 14 8 2 4 22 12 10 26
5.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 14 6 4 4 20 15 5 22
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 14 6 4 4 16 13 3 22
7.SOMASPOR 15 6 3 6 21 15 6 21
8.BATMAN PETROLSPOR 14 6 3 5 16 15 1 21
9.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 14 5 6 3 13 12 1 21
10.ANKARASPOR 14 5 6 3 17 17 0 21
11.HES İLAÇ AFYONSPOR 14 6 3 5 17 17 0 21
12.MENEMEN FK 14 6 2 6 18 21 -3 20
13.TARSUS İDMAN YURDU 15 3 9 3 14 15 -1 18
14.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 15 4 5 6 20 24 -4 17
15.ISPARTA 32 14 4 4 6 11 14 -3 16
16.BURSASPOR 14 4 3 7 15 18 -3 15
17.İNEGÖLSPOR 14 4 1 9 16 21 -5 13
18.BAYBURT ÖZEL İDARE 15 2 2 11 7 27 -20 8
19.SİVAS BELEDİYESPOR 14 1 3 10 8 30 -22 6
 Kırmızı Grup

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BUCASPOR 1928 15 10 4 1 27 8 19 34
2.KOCAELİSPOR 15 10 4 1 30 15 15 34
3.İSKENDERUNSPOR 15 10 3 2 23 11 12 33
4.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 15 8 5 2 21 11 10 29
5.1461 TRABZON FK 15 7 5 3 16 9 7 26
6.ANKARA DEMİRSPOR 15 6 6 3 19 9 10 24
7.BITEXEN VANSPOR 15 6 5 4 18 16 2 23
8.SERİK BELEDİYESPOR 15 6 5 4 20 19 1 23
9.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 15 7 2 6 16 18 -2 23
10.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 15 5 7 3 15 13 2 22
11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 15 4 5 6 19 17 2 17
12.GMG KASTAMONUSPOR 15 4 5 6 15 19 -4 17
13.SARIYER 15 3 7 5 17 22 -5 16
14.FETHİYESPOR 15 4 3 8 18 26 -8 15
15.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 15 4 3 8 11 19 -8 15
16.UŞAKSPOR 15 3 4 8 10 21 -11 13
17.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 15 2 6 7 13 20 -7 12
18.ADIYAMAN FK 15 2 6 7 13 22 -9 12
19.DİYARBEKİRSPOR 15 1 5 9 13 25 -12 8
20.PAZARSPOR 15 1 4 10 10 24 -14 7
 
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