TFF 2. Lig toplu sonuç

TFF 2. Lig'de 36. hafta maçları yapıldı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Somaspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 2-0
Şanlıurfaspor-Bursaspor: 4-1
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Hes İlaç Afyonspor: 0-0
Isparta 32 Spor-Batman Petrolspor: 1-2
Menemen FK-Çorum FK: 1-1
Düzce Cam Düzcespor-Sivas Belediyespor: 5-2
Anagold 24Erzincanspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
İnegölspor-Esenler Erokspor: 2-1
Bayburt Özel İdare-Ankaraspor: 0-2
Kırmızı Grup:
1461 Trabzon FK-Pazarspor: 8-0
Weecoins Kırklarelispor-Fethiyespor: 3-4
GMG Kastamonuspor-Ankara Demirspor: 1-1
Etimesgut Belediyespor-Kocaelispor: 0-3
Teco Karacabey Belediyespor-Kırşehir Futbol: 5-0
İskenderunspor-Sarıyer: 4-1
Bitexen Vanspor-Bucaspor 1928: 0-1
Zonguldak Kömürspor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor: 1-1
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Somaspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 2-0
Şanlıurfaspor-Bursaspor: 4-1
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Hes İlaç Afyonspor: 0-0
Isparta 32 Spor-Batman Petrolspor: 1-2
Menemen FK-Çorum FK: 1-1
Düzce Cam Düzcespor-Sivas Belediyespor: 5-2
Anagold 24Erzincanspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
İnegölspor-Esenler Erokspor: 2-1
Bayburt Özel İdare-Ankaraspor: 0-2
Kırmızı Grup:
1461 Trabzon FK-Pazarspor: 8-0
Weecoins Kırklarelispor-Fethiyespor: 3-4
GMG Kastamonuspor-Ankara Demirspor: 1-1
Etimesgut Belediyespor-Kocaelispor: 0-3
Teco Karacabey Belediyespor-Kırşehir Futbol: 5-0
İskenderunspor-Sarıyer: 4-1
Bitexen Vanspor-Bucaspor 1928: 0-1
Zonguldak Kömürspor-AFC Kablo Kanalları Uşakspor: 1-1
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