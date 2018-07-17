TFF 2. Lig fikstürü çekildi

TFF 2. Lig'de 2018-2019 sezonunun fikstürü çekildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile TFF 2. Lig kulüp temsilcileri katıldı.
2. Lig'de yeni sezon 2 Eylül'de oynanacak müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2019'da sona erecek.
İlk hafta programı
TFF 2. Lig'de ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
Kırmızı Grup:
Darıca Gençlerbirliği-Tokatspor
Konya Anadolu Selçukspor-Tuzlaspor
Şanlıurfaspor-Fethiyespor
Fatih Karagümrük-Menemen Belediyespor
Bandırmaspor-Kahramanmaraşspor
Pendikspor-Sivas Belediyespor
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Zonguldak Kömürspor
Etimesgut Belediyespor-Kırklarelispor
Tarsus İdmanyurdu-BUGSAŞ Spor
Beyaz Grup:
Hacettepe-UTAŞ Uşakspor
Keçiörengücü-Sakaryaspor
Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler
Sarıyer-Grandmedical Manisaspor
Bayrampaşa-Gümüşhanespor
Kastamonuspor 1966-Sancaktepe Belediyespor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Eyüpspor
Gaziantepspor-Ankara Demirspor
Niğde Belediyespor-İnegölspor
Statü
TFF 2. Lig'de toplam 38 takım, 18'erli olarak beyaz ve kırmızı gruplarda çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek.
Ligde sezon sonunda her iki grupta birinci olan takımlar Spor Toto 1. Lig'e yükselecek. Gruplarda 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak.
Müsabakalar sonunda her iki grupta 16, 17 ve 18. sıraları alan toplam 6 takım TFF 3. Lig'e düşecek.
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile TFF 2. Lig kulüp temsilcileri katıldı.
2. Lig'de yeni sezon 2 Eylül'de oynanacak müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2019'da sona erecek.
İlk hafta programı
TFF 2. Lig'de ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
Kırmızı Grup:
Darıca Gençlerbirliği-Tokatspor
Konya Anadolu Selçukspor-Tuzlaspor
Şanlıurfaspor-Fethiyespor
Fatih Karagümrük-Menemen Belediyespor
Bandırmaspor-Kahramanmaraşspor
Pendikspor-Sivas Belediyespor
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Zonguldak Kömürspor
Etimesgut Belediyespor-Kırklarelispor
Tarsus İdmanyurdu-BUGSAŞ Spor
Beyaz Grup:
Hacettepe-UTAŞ Uşakspor
Keçiörengücü-Sakaryaspor
Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler
Sarıyer-Grandmedical Manisaspor
Bayrampaşa-Gümüşhanespor
Kastamonuspor 1966-Sancaktepe Belediyespor
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Eyüpspor
Gaziantepspor-Ankara Demirspor
Niğde Belediyespor-İnegölspor
Statü
TFF 2. Lig'de toplam 38 takım, 18'erli olarak beyaz ve kırmızı gruplarda çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek.
Ligde sezon sonunda her iki grupta birinci olan takımlar Spor Toto 1. Lig'e yükselecek. Gruplarda 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak.
Müsabakalar sonunda her iki grupta 16, 17 ve 18. sıraları alan toplam 6 takım TFF 3. Lig'e düşecek.
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