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TFF 2. Lig fikstürü çekildi

Ligde 2018-2019 sezonu 2 Eylül'de oynanacak maçlarla başlayacak.

Kaynak: AA
TFF 2. Lig fikstürü çekildi
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17 Temmuz 2018 16:29
TFF 2. Lig'de 2018-2019 sezonunun fikstürü çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile TFF 2. Lig kulüp temsilcileri katıldı.

2. Lig'de yeni sezon 2 Eylül'de oynanacak müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2019'da sona erecek.

İlk hafta programı

TFF 2. Lig'de ilk hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Kırmızı Grup:

Darıca Gençlerbirliği-Tokatspor

Konya Anadolu Selçukspor-Tuzlaspor

Şanlıurfaspor-Fethiyespor

Fatih Karagümrük-Menemen Belediyespor

Bandırmaspor-Kahramanmaraşspor

Pendikspor-Sivas Belediyespor

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Zonguldak Kömürspor

Etimesgut Belediyespor-Kırklarelispor

Tarsus İdmanyurdu-BUGSAŞ Spor

Beyaz Grup:

Hacettepe-UTAŞ Uşakspor

Keçiörengücü-Sakaryaspor

Samsunspor-Amed Sportif Faaliyetler

Sarıyer-Grandmedical Manisaspor

Bayrampaşa-Gümüşhanespor

Kastamonuspor 1966-Sancaktepe Belediyespor

Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Eyüpspor

Gaziantepspor-Ankara Demirspor

Niğde Belediyespor-İnegölspor

Statü

TFF 2. Lig'de toplam 38 takım, 18'erli olarak beyaz ve kırmızı gruplarda çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek.

Ligde sezon sonunda her iki grupta birinci olan takımlar Spor Toto 1. Lig'e yükselecek. Gruplarda 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak.

Müsabakalar sonunda her iki grupta 16, 17 ve 18. sıraları alan toplam 6 takım TFF 3. Lig'e düşecek.

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