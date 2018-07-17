TFF 2. Lig fikstürü çekildi

İlk hafta programı

TFF 2. Lig'de 2018-2019 sezonunun fikstürü çekildi.Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile TFF 2. Lig kulüp temsilcileri katıldı.2. Lig'de yeni sezon 2 Eylül'de oynanacak müsabakalarla başlayacak ve normal sezon 4 Mayıs 2019'da sona erecek.Darıca Gençlerbirliği-TokatsporKonya Anadolu Selçukspor-TuzlasporŞanlıurfaspor-FethiyesporFatih Karagümrük-Menemen BelediyesporBandırmaspor-KahramanmaraşsporPendikspor-Sivas BelediyesporManisa Büyükşehir Belediyespor-Zonguldak KömürsporEtimesgut Belediyespor-KırklarelisporTarsus İdmanyurdu-BUGSAŞ SporHacettepe-UTAŞ UşaksporKeçiörengücü-SakaryasporSamsunspor-Amed Sportif FaaliyetlerSarıyer-Grandmedical ManisasporBayrampaşa-GümüşhanesporKastamonuspor 1966-Sancaktepe BelediyesporBodrum Belediyesi Bodrumspor-EyüpsporGaziantepspor-Ankara DemirsporNiğde Belediyespor-İnegölsporTFF 2. Lig'de toplam 38 takım, 18'erli olarak beyaz ve kırmızı gruplarda çift devreli lig usulüne göre mücadele edecek.Ligde sezon sonunda her iki grupta birinci olan takımlar Spor Toto 1. Lig'e yükselecek. Gruplarda 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar, 1. Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off müsabakalarına katılacak.Müsabakalar sonunda her iki grupta 16, 17 ve 18. sıraları alan toplam 6 takım TFF 3. Lig'e düşecek.