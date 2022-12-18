TFF 2. Lig'de toplu sonuçlar

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 19. hafta müsabakaları 2 maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grupta Batman Petrolspor-Şanlıurfaspor maçı çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Amed Sportif Faaliyetler-Menemen FK maçı ise saat 17.00'de başlayacak.
Gruplarda günün sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Tarsus İdmanyurdu-İnegölspor: 1-1
Hes İlaç Afyonspor-Somaspor: 0-2
Bursaspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-0
Sivas Belediyespor-Isparta 32: 0-0
Ankaraspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-2
Çorum FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 2-0
Kırmızı Grup:
Sarıyer-Teco Karacabey Belediyespor: 2-0
Serik Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 3-0
Uşakspor-İskenderunspor: 1-3
Kırşehir FK-GMG Kastamonuspor: 2-0
Kocaelispor-Ankara Demirspor: 2-4
Fethiyespor-Adıyaman FK: 1-1
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Bitexen Vanspor: 0-3
Weecoins Kırklarelispor-1461 Trabzon FK: 1-2
Pazarspor-Zonguldak Kömürspor: 1-1
Beyaz Grupta Batman Petrolspor-Şanlıurfaspor maçı çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Amed Sportif Faaliyetler-Menemen FK maçı ise saat 17.00'de başlayacak.
Gruplarda günün sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Tarsus İdmanyurdu-İnegölspor: 1-1
Hes İlaç Afyonspor-Somaspor: 0-2
Bursaspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-0
Sivas Belediyespor-Isparta 32: 0-0
Ankaraspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-2
Çorum FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 2-0
Kırmızı Grup:
Sarıyer-Teco Karacabey Belediyespor: 2-0
Serik Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 3-0
Uşakspor-İskenderunspor: 1-3
Kırşehir FK-GMG Kastamonuspor: 2-0
Kocaelispor-Ankara Demirspor: 2-4
Fethiyespor-Adıyaman FK: 1-1
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Bitexen Vanspor: 0-3
Weecoins Kırklarelispor-1461 Trabzon FK: 1-2
Pazarspor-Zonguldak Kömürspor: 1-1
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