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TFF 2. Lig'de toplu sonuçlar

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 19. hafta müsabakaları 2 mücadele dışında yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 2. Lig'de toplu sonuçlar
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18 Aralık 2022 18:08
TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 19. hafta müsabakaları 2 maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grupta Batman Petrolspor-Şanlıurfaspor maçı çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Amed Sportif Faaliyetler-Menemen FK maçı ise saat 17.00'de başlayacak.

Gruplarda günün sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Tarsus İdmanyurdu-İnegölspor: 1-1

Hes İlaç Afyonspor-Somaspor: 0-2

Bursaspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 1-0

Sivas Belediyespor-Isparta 32: 0-0

Ankaraspor-Anagold 24Erzincanspor: 1-2

Çorum FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 2-0

Kırmızı Grup:

Sarıyer-Teco Karacabey Belediyespor: 2-0

Serik Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 3-0

Uşakspor-İskenderunspor: 1-3

Kırşehir FK-GMG Kastamonuspor: 2-0

Kocaelispor-Ankara Demirspor: 2-4

Fethiyespor-Adıyaman FK: 1-1

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Bitexen Vanspor: 0-3

Weecoins Kırklarelispor-1461 Trabzon FK: 1-2

Pazarspor-Zonguldak Kömürspor: 1-1

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