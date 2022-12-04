TFF 2. Lig'de toplu sonuçlar

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 17. hafta müsabakaları tamamlandı.
Gruplarda günün sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Çorum FK-Menemen FK: 2-1
Batman Petrolspor-Isparta 32: 1-2
Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor: 1-2
Hes İlaç Afyonspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 2-1
Sivas Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0
Esenler Erokspor-İnegölspor: 5-0
Ankaraspor-Bayburt Özel İdare: 3-1
Eşin Group Nazilli Belediyespor-Somaspor: 2-0
Kırmızı Grup:
Fethiyespor-Weecoins Kırklarelispor: 1-0
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Adıyaman FK: 1-1
Pazarspor-1461 Trabzon FK: 1-1
Uşakspor-Zonguldak Kömürspor: 2-3
Kırşehir FK-Teco Karacabey Belediyespor: 1-1
Gruplarda günün sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Çorum FK-Menemen FK: 2-1
Batman Petrolspor-Isparta 32: 1-2
Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor: 1-2
Hes İlaç Afyonspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 2-1
Sivas Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0
Esenler Erokspor-İnegölspor: 5-0
Ankaraspor-Bayburt Özel İdare: 3-1
Eşin Group Nazilli Belediyespor-Somaspor: 2-0
Kırmızı Grup:
Fethiyespor-Weecoins Kırklarelispor: 1-0
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Adıyaman FK: 1-1
Pazarspor-1461 Trabzon FK: 1-1
Uşakspor-Zonguldak Kömürspor: 2-3
Kırşehir FK-Teco Karacabey Belediyespor: 1-1
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ