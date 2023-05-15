TFF 2. Lig'de şampiyonlar belli olabilir

Gruplarında son 2 haftaya lider giren Çorum FK ile Kocaelispor, salı günü alınacak sonuçlara göre 1. Lig'e çıkmayı garantileyebilir

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 2. Lig'de şampiyonlar belli olabilir
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15 Mayıs 2023 11:38
Son güncelleme 15 Mayıs 2023 11:39
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Çorum FK ile Kırmızı Grup'ta Kocaelispor, yarınki 37. hafta mücadelelerinin ardından 1. Lig'e yükselmeyi garantileyebilir.

Normal sezonun bitiminde gruplarını ilk sırada bitirenlerin direkt 1. Lig'e çıkacağı ligde gruplarında ikinci sırada yer alan ekipler doğrudan play-off üçüncü turuna yükselecek. Play-off birinci turunda normal sezonda gruplarında 3. ile 6. takım, 4. ile de 5. takım, tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

Çift maç üzerinden oynanacak ikinci turu geçenler üçüncü turda grupların 2. sırasındaki takımlarla karşılaşacak. Üçüncü turda galip gelen iki grubun finalistleri 1. Lig vizesi için mücadele edecek.

Beyaz Grup'ta 4, Kırmızı Grup'ta 2 takım TFF 3. Lig'e düşecek.

Beyaz Grup

Beyaz Grup'ta son 2 haftaya ikinci sıradaki Şanlıurfaspor'un 4 puan önünde giren Çorum FK, 37. hafta sonuçlarına göre 1. Lig'e çıkmayı garantileyebilir.

Isparta32 Spor'u konuk edecek Çorum FK, karşılaşmadan galip ayrılması halinde takipçisi Şanlıurfaspor'un sonucuna bakılmaksın adını 1. Lig'e yazdıracak. Deplasmanda Hes İlaç Afyonspor'la karşılaşacak Şanlıurfaspor'un yenilmesi durumunda Çorum ekibi her türlü sonuçta yine 1. Lig'e yükselecek.

Bu iki takım dışında Esenler Erokspor, Amed Sportif Faaliyetler, Anagold 24Erzincanspor ve Ankaraspor play-off barajında yer alıyor.

Sivas Belediyespor, Bayburt Özel İdarespor ve Tarsus İdmanyurdu'nun ligden düşmesinin kesinleştiği grupta son 2 haftada 1 ekip daha lige veda edecek.

Kırmızı Grup

Kırmızı Grup'ta Kocaelispor, en yakın rakibi Bucaspor 1928'in 6 puan önünde yer alıyor.

Kocaelispor, konuk edeceği GMG Kastamonuspor'dan en az 1 puan aldığı durumda geçen sezon veda ettiği 1. Lig'e tekrar dönecek. Kocaelispor, Bucaspor 1928'in puan kaybı halinde yarın yenilse bile 1. Lig vizesi alacak.

Grupta 1461 Trabzon FK, Bitexen Vanspor FK ve Ankara Demirspor play-off barajında yer alıyor.

Pazarspor ve Baynet İnşaat Balıkesirspor'un lige veda ettiği grupta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hakları dondurulan Kırmızı Grup ekipleri Adıyaman FK ile Diyarbekirspor'un ligden çekilmeleri kabul edilmişti.

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