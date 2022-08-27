TFF 2. Lig'de heyecan başladı!

TFF 2. Lig 2022-23 sezonu, Ankara Demirspor ile Kırşehir Belediyespor'u 0-0 berabere kaldığı maç ile başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 2. Lig'de heyecan başladı!
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27 Ağustos 2022 23:08
TFF 2. Lig'de 2022-2023 sezonu, Kırmızı Grup'ta bugün oynanan iki maçla başladı.

Sezonun ilk maçında Ankara Demirspor, konuk ettiği Kırşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı.

Günün ikinci karşılaşmasında da Teco Karacabey Belediyespor ile Bucaspor 1928 sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

TFF 2. Lig'de ilk hafta, 28 Ağustos Pazar günü iki grupta oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak.

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