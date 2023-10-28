29 Ekim

TFF 2. Lig'de hafta tamamlandı! İşte görünüm

TFF 2. Lig'inde Beyaz ve Kırmızı gruplarda 11. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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TFF 2. Lig'de hafta tamamlandı! İşte görünüm
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28 Ekim 2023 23:37
Son güncelleme 28 Ekim 2023 23:38
TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'larda 11. hafta karşılaşmaları tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Hes İlaç Afyonspor-Karacabey Belediyespor: 1-0

Diyarbekirspor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-2

Adıyaman FK-Bucaspor 1928: 2-2

Serik Belediyespor-Bursaspor: 1-2

Kırşehir Futbol-Ankara Demirspor: 1-4

Tuna Tarım Kırklarelispor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 2-1

Zonguldak Kömürspor-Altınordu: 1-3

1461 Trabzon FK-Nazilli Belediyespor: 0-2

Esenler Erokspor-Ankaraspor: 1-2

Kırmızı Grup

Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Etimesgut Belediyespor-Belediye Derincespor: 1-0

İnegölspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 4-1

GMG Kastamonuspor-Düzce Cam Düzcespor: 1-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer: 2-1

Somaspor-Denizlispor: 1-0

Fethiyespor-İskenderunspor: 4-3

Isparta 32-Karaman FK: 2-0

Anagold 24Erzincanspor-Uşakspor: 2-0

Ligin 11. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup

  O G B M A Y AV P
1.VEFA GROUP VAN SPOR FK 10 9 0 1 14 7 7 27
2.ESENLER EROKSPOR 10 8 0 2 19 6 13 24
3.ANKARASPOR 11 7 3 1 16 7 9 24
4.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 11 7 1 3 17 11 6 22
5.ANKARA DEMİRSPOR 10 7 0 3 17 10 7 21
6.1461 TRABZON FK 10 6 2 2 16 5 11 20
7.BUCASPOR 1928 10 5 4 1 14 6 8 19
8.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. 11 5 4 2 15 11 4 19
9.DİYARBEKİR SPOR A.Ş. 10 3 3 4 7 10 -3 12
10.BURSASPOR 10 3 3 4 8 12 -4 12
11.KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. 11 3 2 6 7 8 -1 11
12.ALTINORDU 10 2 4 4 13 11 2 10
13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. 10 3 1 6 7 12 -5 10
14.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ 10 2 3 5 5 10 -5 9
15.SERİK BELEDİYESPOR 11 2 3 6 5 10 -5 9
16.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR 11 2 3 6 6 18 -12 9
17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş 10 1 3 6 7 12 -5 6
18.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 11 1 3 7 6 17 -11 6
19.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 11 1 2 8 6 22 -16 5
Kırmızı Grup

  O G B M A Y AV P
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 10 8 2 0 19 6 13 26
2.ISPARTA 32 SPOR 11 8 0 3 17 9 8 24
3.GMG KASTAMONUSPOR 10 6 4 0 13 4 9 22
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 11 6 3 2 20 9 11 21
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 10 6 3 1 12 5 7 21
6.SOMASPOR 10 4 4 2 11 9 2 16
7.FETHİYESPOR 10 3 5 2 16 14 2 14
8.İNEGÖLSPOR 10 4 2 4 17 16 1 14
9.İSKENDERUNSPOR A.Ş. 10 4 1 5 12 12 0 13
10.SARIYER 11 3 4 4 15 17 -2 13
11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 11 4 1 6 7 13 -6 13
12.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 10 3 3 4 10 13 -3 12
13.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 11 3 3 5 13 22 -9 12
14.DENİZLİSPOR 11 3 2 6 11 16 -5 11
15.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR 11 2 4 5 10 12 -2 10
16.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 11 2 4 5 8 11 -3 10
17.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ 10 1 4 5 9 12 -3 7
18.BELEDİYE DERİNCE SPOR 10 1 4 5 4 8 -4 7
19.UŞAK SPOR A.Ş. 10 1 1 8 2 18 -16 4
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