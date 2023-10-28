TFF 2. Lig'de hafta tamamlandı! İşte görünüm

TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'larda 11. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Hes İlaç Afyonspor-Karacabey Belediyespor: 1-0
Diyarbekirspor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-2
Adıyaman FK-Bucaspor 1928: 2-2
Serik Belediyespor-Bursaspor: 1-2
Kırşehir Futbol-Ankara Demirspor: 1-4
Tuna Tarım Kırklarelispor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 2-1
Zonguldak Kömürspor-Altınordu: 1-3
1461 Trabzon FK-Nazilli Belediyespor: 0-2
Esenler Erokspor-Ankaraspor: 1-2
Kırmızı Grup
Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Etimesgut Belediyespor-Belediye Derincespor: 1-0
İnegölspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 4-1
GMG Kastamonuspor-Düzce Cam Düzcespor: 1-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer: 2-1
Somaspor-Denizlispor: 1-0
Fethiyespor-İskenderunspor: 4-3
Isparta 32-Karaman FK: 2-0
Anagold 24Erzincanspor-Uşakspor: 2-0
Ligin 11. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
Kırmızı Grup
Alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Hes İlaç Afyonspor-Karacabey Belediyespor: 1-0
Diyarbekirspor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-2
Adıyaman FK-Bucaspor 1928: 2-2
Serik Belediyespor-Bursaspor: 1-2
Kırşehir Futbol-Ankara Demirspor: 1-4
Tuna Tarım Kırklarelispor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 2-1
Zonguldak Kömürspor-Altınordu: 1-3
1461 Trabzon FK-Nazilli Belediyespor: 0-2
Esenler Erokspor-Ankaraspor: 1-2
Kırmızı Grup
Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Etimesgut Belediyespor-Belediye Derincespor: 1-0
İnegölspor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 4-1
GMG Kastamonuspor-Düzce Cam Düzcespor: 1-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Sarıyer: 2-1
Somaspor-Denizlispor: 1-0
Fethiyespor-İskenderunspor: 4-3
Isparta 32-Karaman FK: 2-0
Anagold 24Erzincanspor-Uşakspor: 2-0
Ligin 11. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.VEFA GROUP VAN SPOR FK
|10
|9
|0
|1
|14
|7
|7
|27
|2.ESENLER EROKSPOR
|10
|8
|0
|2
|19
|6
|13
|24
|3.ANKARASPOR
|11
|7
|3
|1
|16
|7
|9
|24
|4.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|11
|7
|1
|3
|17
|11
|6
|22
|5.ANKARA DEMİRSPOR
|10
|7
|0
|3
|17
|10
|7
|21
|6.1461 TRABZON FK
|10
|6
|2
|2
|16
|5
|11
|20
|7.BUCASPOR 1928
|10
|5
|4
|1
|14
|6
|8
|19
|8.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş.
|11
|5
|4
|2
|15
|11
|4
|19
|9.DİYARBEKİR SPOR A.Ş.
|10
|3
|3
|4
|7
|10
|-3
|12
|10.BURSASPOR
|10
|3
|3
|4
|8
|12
|-4
|12
|11.KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.
|11
|3
|2
|6
|7
|8
|-1
|11
|12.ALTINORDU
|10
|2
|4
|4
|13
|11
|2
|10
|13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
|10
|3
|1
|6
|7
|12
|-5
|10
|14.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ
|10
|2
|3
|5
|5
|10
|-5
|9
|15.SERİK BELEDİYESPOR
|11
|2
|3
|6
|5
|10
|-5
|9
|16.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR
|11
|2
|3
|6
|6
|18
|-12
|9
|17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş
|10
|1
|3
|6
|7
|12
|-5
|6
|18.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|11
|1
|3
|7
|6
|17
|-11
|6
|19.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|11
|1
|2
|8
|6
|22
|-16
|5
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|10
|8
|2
|0
|19
|6
|13
|26
|2.ISPARTA 32 SPOR
|11
|8
|0
|3
|17
|9
|8
|24
|3.GMG KASTAMONUSPOR
|10
|6
|4
|0
|13
|4
|9
|22
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|11
|6
|3
|2
|20
|9
|11
|21
|5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ
|10
|6
|3
|1
|12
|5
|7
|21
|6.SOMASPOR
|10
|4
|4
|2
|11
|9
|2
|16
|7.FETHİYESPOR
|10
|3
|5
|2
|16
|14
|2
|14
|8.İNEGÖLSPOR
|10
|4
|2
|4
|17
|16
|1
|14
|9.İSKENDERUNSPOR A.Ş.
|10
|4
|1
|5
|12
|12
|0
|13
|10.SARIYER
|11
|3
|4
|4
|15
|17
|-2
|13
|11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|11
|4
|1
|6
|7
|13
|-6
|13
|12.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|10
|3
|3
|4
|10
|13
|-3
|12
|13.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|11
|3
|3
|5
|13
|22
|-9
|12
|14.DENİZLİSPOR
|11
|3
|2
|6
|11
|16
|-5
|11
|15.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR
|11
|2
|4
|5
|10
|12
|-2
|10
|16.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
|11
|2
|4
|5
|8
|11
|-3
|10
|17.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|10
|1
|4
|5
|9
|12
|-3
|7
|18.BELEDİYE DERİNCE SPOR
|10
|1
|4
|5
|4
|8
|-4
|7
|19.UŞAK SPOR A.Ş.
|10
|1
|1
|8
|2
|18
|-16
|4