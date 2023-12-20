TFF 2. Lig'de hafta tamamlandı

TFF 2. Lig'de 18. haftanın perdesi kapandı. İşte bugün oynanan maçlardaki tüm sonuçlar...

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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TFF 2. Lig'de hafta tamamlandı
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20 Aralık 2023 16:36
TFF 2. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz ve Kırmızı gruplarda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Nazilli Belediyespor-Ankaraspor: 2-3

Bursaspor-Diyarbekirspor: 0-2

Bucaspor 1928-Hes İlaç Afyonspor: 0-0

Adıyaman FK-Esenler Erokspor: 0-2

Serik Belediyespor-1461 Trabzon FK: 2-2

Kırşehir FK-Zonguldak Kömürspor: 1-2

Kırmızı Grup:

Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0

Belediye Derincespor-Menemen FK: 2-3

Amed Sportif Faaliyetler-Somaspor: 3-2

Karaman FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0

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