TFF 2. Lig'de hafta tamamlandı

TFF 2. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz ve Kırmızı gruplarda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Nazilli Belediyespor-Ankaraspor: 2-3
Bursaspor-Diyarbekirspor: 0-2
Bucaspor 1928-Hes İlaç Afyonspor: 0-0
Adıyaman FK-Esenler Erokspor: 0-2
Serik Belediyespor-1461 Trabzon FK: 2-2
Kırşehir FK-Zonguldak Kömürspor: 1-2
Kırmızı Grup:
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0
Belediye Derincespor-Menemen FK: 2-3
Amed Sportif Faaliyetler-Somaspor: 3-2
Karaman FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0
Beyaz ve Kırmızı gruplarda bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Nazilli Belediyespor-Ankaraspor: 2-3
Bursaspor-Diyarbekirspor: 0-2
Bucaspor 1928-Hes İlaç Afyonspor: 0-0
Adıyaman FK-Esenler Erokspor: 0-2
Serik Belediyespor-1461 Trabzon FK: 2-2
Kırşehir FK-Zonguldak Kömürspor: 1-2
Kırmızı Grup:
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0
Belediye Derincespor-Menemen FK: 2-3
Amed Sportif Faaliyetler-Somaspor: 3-2
Karaman FK-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-0
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