TFF 2. Lig'de görünüm!

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 11. hafta müsabakaları tamamlandı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Somaspor-Düzce Cam Düzcespor: 2-3
Eşin Group Nazilli Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 4-1
Arnavutköy Belediyespor-Isparta 32: 1-0
Sivas Belediyespor-Esenler Erokspor: 2-3
Şanlıurfaspor-Menemen FK: 3-4
Bursaspor-İnegölspor: 2-1
Hes İlaç Afyonspor-Bayburt Özel İdare: 1-0
Batman Petrolspor-Tarsus İdman Yurdu: 0-0
Çorum FK-Ankaraspor: 1-3
Kırmızı Grup:
Etimesgut Belediyespor-İskenderunspor: 1-2
GMG Kastamonuspor-Silahtaroğlu Vanspor FK: 0-1
Ankara Demirspor-Zonguldak Kömürspor: 4-0
Kırşehir FK-1461 Trabzon FK: 2-1
Serik Belediyespor-Fethiyespor: 1-1
Sarıyer-Pazarspor: 1-3
Uşakspor-Weecoins Kırklarelispor: 1-0
Kocaelispor-Adıyaman FK: 2-0
Bucaspor 1928-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 2-0
Teco Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-0
Beyaz Grup'ta Sivas Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Esenler Erokspor puanını 20'ye çıkardı ve liderliğe yükseldi.
Kırmızı Grup'ta Diyarbekirspor'u 1-0 yenen Teco Karacabey Belediyespor ise puanını 25'e yükselterek zirvedeki yerini korudu.
Beyaz Grup:
Kırmızı Grup:
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Somaspor-Düzce Cam Düzcespor: 2-3
Eşin Group Nazilli Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 4-1
Arnavutköy Belediyespor-Isparta 32: 1-0
Sivas Belediyespor-Esenler Erokspor: 2-3
Şanlıurfaspor-Menemen FK: 3-4
Bursaspor-İnegölspor: 2-1
Hes İlaç Afyonspor-Bayburt Özel İdare: 1-0
Batman Petrolspor-Tarsus İdman Yurdu: 0-0
Çorum FK-Ankaraspor: 1-3
Kırmızı Grup:
Etimesgut Belediyespor-İskenderunspor: 1-2
GMG Kastamonuspor-Silahtaroğlu Vanspor FK: 0-1
Ankara Demirspor-Zonguldak Kömürspor: 4-0
Kırşehir FK-1461 Trabzon FK: 2-1
Serik Belediyespor-Fethiyespor: 1-1
Sarıyer-Pazarspor: 1-3
Uşakspor-Weecoins Kırklarelispor: 1-0
Kocaelispor-Adıyaman FK: 2-0
Bucaspor 1928-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 2-0
Teco Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-0
Beyaz Grup'ta Sivas Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Esenler Erokspor puanını 20'ye çıkardı ve liderliğe yükseldi.
Kırmızı Grup'ta Diyarbekirspor'u 1-0 yenen Teco Karacabey Belediyespor ise puanını 25'e yükselterek zirvedeki yerini korudu.
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|11
|6
|2
|3
|20
|11
|9
|20
|2.ŞANLIURFASPOR
|11
|5
|5
|1
|16
|9
|7
|20
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|10
|5
|4
|1
|16
|7
|9
|19
|4.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|11
|5
|4
|2
|11
|8
|3
|19
|5.ANKARASPOR
|11
|5
|4
|2
|15
|13
|2
|19
|6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|10
|5
|3
|2
|15
|10
|5
|18
|7.MENEMEN FK
|10
|5
|2
|3
|15
|14
|1
|17
|8.ÇORUM FK
|10
|5
|1
|4
|14
|11
|3
|16
|9.TARSUS İDMAN YURDU
|11
|3
|7
|1
|12
|10
|2
|16
|10.SOMASPOR
|11
|4
|3
|4
|15
|11
|4
|15
|11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|10
|4
|3
|3
|12
|12
|0
|15
|12.BATMAN PETROLSPOR
|10
|4
|2
|4
|11
|10
|1
|14
|13.HES İLAÇ AFYONSPOR
|10
|4
|2
|4
|12
|14
|-2
|14
|14.BURSASPOR
|10
|3
|2
|5
|13
|14
|-1
|11
|15.İNEGÖLSPOR
|10
|3
|1
|6
|13
|14
|-1
|10
|16.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|11
|2
|4
|5
|15
|18
|-3
|10
|17.ISPARTA 32
|10
|2
|4
|4
|5
|8
|-3
|10
|18.BAYBURT ÖZEL İDARE
|11
|1
|1
|9
|4
|20
|-16
|4
|19.SİVAS BELEDİYESPOR
|10
|0
|2
|8
|6
|26
|-20
|2
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|11
|7
|4
|0
|14
|3
|11
|25
|2.İSKENDERUNSPOR
|11
|8
|1
|2
|14
|6
|8
|25
|3.KOCAELİSPOR
|11
|7
|3
|1
|22
|12
|10
|24
|4.BUCASPOR 1928
|11
|6
|4
|1
|16
|6
|10
|22
|5.SERİK BELEDİYESPOR
|11
|5
|5
|1
|14
|10
|4
|20
|6.ANKARA DEMİRSPOR
|11
|5
|4
|2
|14
|5
|9
|19
|7.1461 TRABZON FK
|11
|4
|5
|2
|11
|7
|4
|17
|8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|11
|5
|2
|4
|12
|14
|-2
|17
|9.WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|11
|4
|4
|3
|10
|10
|0
|16
|10.SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK
|11
|3
|5
|3
|10
|10
|0
|14
|11.FETHİYESPOR
|11
|4
|2
|5
|16
|18
|-2
|14
|12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|11
|3
|4
|4
|14
|10
|4
|13
|13.KIRŞEHİR FK
|11
|2
|5
|4
|11
|13
|-2
|11
|14.GMG KASTAMONUSPOR
|11
|2
|5
|4
|8
|10
|-2
|11
|15.SARIYER
|11
|2
|5
|4
|15
|18
|-3
|11
|16.ADIYAMAN FK
|11
|2
|4
|5
|9
|13
|-4
|10
|17.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR
|11
|2
|2
|7
|7
|17
|-10
|8
|18.DİYARBEKİRSPOR
|11
|1
|3
|7
|9
|19
|-10
|6
|19.UŞAKSPOR
|11
|1
|3
|7
|6
|19
|-13
|6
|20.PAZARSPOR
|11
|1
|2
|8
|9
|21
|-12
|5
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