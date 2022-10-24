TFF 2. Lig'de görünüm!

TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 11. hafta karşılaşmaları oynandı.

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TFF 2. Lig'de görünüm!
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24 Ekim 2022 00:57
TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 11. hafta müsabakaları tamamlandı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Somaspor-Düzce Cam Düzcespor: 2-3

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor: 4-1

Arnavutköy Belediyespor-Isparta 32: 1-0

Sivas Belediyespor-Esenler Erokspor: 2-3

Şanlıurfaspor-Menemen FK: 3-4

Bursaspor-İnegölspor: 2-1

Hes İlaç Afyonspor-Bayburt Özel İdare: 1-0

Batman Petrolspor-Tarsus İdman Yurdu: 0-0

Çorum FK-Ankaraspor: 1-3

Kırmızı Grup:

Etimesgut Belediyespor-İskenderunspor: 1-2

GMG Kastamonuspor-Silahtaroğlu Vanspor FK: 0-1

Ankara Demirspor-Zonguldak Kömürspor: 4-0

Kırşehir FK-1461 Trabzon FK: 2-1

Serik Belediyespor-Fethiyespor: 1-1

Sarıyer-Pazarspor: 1-3

Uşakspor-Weecoins Kırklarelispor: 1-0

Kocaelispor-Adıyaman FK: 2-0

Bucaspor 1928-Baynet İnşaat Balıkesirspor: 2-0

Teco Karacabey Belediyespor-Diyarbekirspor: 1-0

Beyaz Grup'ta Sivas Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Esenler Erokspor puanını 20'ye çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Kırmızı Grup'ta Diyarbekirspor'u 1-0 yenen Teco Karacabey Belediyespor ise puanını 25'e yükselterek zirvedeki yerini korudu.

Beyaz Grup:

  O G B M A Y AV P
1.ESENLER EROKSPOR 11 6 2 3 20 11 9 20
2.ŞANLIURFASPOR 11 5 5 1 16 9 7 20
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 10 5 4 1 16 7 9 19
4.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 11 5 4 2 11 8 3 19
5.ANKARASPOR 11 5 4 2 15 13 2 19
6.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 10 5 3 2 15 10 5 18
7.MENEMEN FK 10 5 2 3 15 14 1 17
8.ÇORUM FK 10 5 1 4 14 11 3 16
9.TARSUS İDMAN YURDU 11 3 7 1 12 10 2 16
10.SOMASPOR 11 4 3 4 15 11 4 15
11.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 10 4 3 3 12 12 0 15
12.BATMAN PETROLSPOR 10 4 2 4 11 10 1 14
13.HES İLAÇ AFYONSPOR 10 4 2 4 12 14 -2 14
14.BURSASPOR 10 3 2 5 13 14 -1 11
15.İNEGÖLSPOR 10 3 1 6 13 14 -1 10
16.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 11 2 4 5 15 18 -3 10
17.ISPARTA 32 10 2 4 4 5 8 -3 10
18.BAYBURT ÖZEL İDARE 11 1 1 9 4 20 -16 4
19.SİVAS BELEDİYESPOR 10 0 2 8 6 26 -20 2
Kırmızı Grup:

  O G B M A Y AV P
1.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 11 7 4 0 14 3 11 25
2.İSKENDERUNSPOR 11 8 1 2 14 6 8 25
3.KOCAELİSPOR 11 7 3 1 22 12 10 24
4.BUCASPOR 1928 11 6 4 1 16 6 10 22
5.SERİK BELEDİYESPOR 11 5 5 1 14 10 4 20
6.ANKARA DEMİRSPOR 11 5 4 2 14 5 9 19
7.1461 TRABZON FK 11 4 5 2 11 7 4 17
8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 11 5 2 4 12 14 -2 17
9.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 11 4 4 3 10 10 0 16
10.SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK 11 3 5 3 10 10 0 14
11.FETHİYESPOR 11 4 2 5 16 18 -2 14
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 11 3 4 4 14 10 4 13
13.KIRŞEHİR FK 11 2 5 4 11 13 -2 11
14.GMG KASTAMONUSPOR 11 2 5 4 8 10 -2 11
15.SARIYER 11 2 5 4 15 18 -3 11
16.ADIYAMAN FK 11 2 4 5 9 13 -4 10
17.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 11 2 2 7 7 17 -10 8
18.DİYARBEKİRSPOR 11 1 3 7 9 19 -10 6
19.UŞAKSPOR 11 1 3 7 6 19 -13 6
20.PAZARSPOR 11 1 2 8 9 21 -12 5
 

 

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