TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 10. hafta müsabakaları yapıldı.
Beyaz Grup'ta deplasmanda Düzce Cam Düzcespor ile 0-0 berabere kalan Şanlıurfaspor, 20 puanla liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise konuk olduğu İskenderunspor'u 1-0 yenen Teco Karacabey Belediyespor, 22 puana ulaşarak averajla liderliği rakibinden aldı.
Ligde 10. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
Kırmızı Grup:
Beyaz Grup'ta deplasmanda Düzce Cam Düzcespor ile 0-0 berabere kalan Şanlıurfaspor, 20 puanla liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise konuk olduğu İskenderunspor'u 1-0 yenen Teco Karacabey Belediyespor, 22 puana ulaşarak averajla liderliği rakibinden aldı.
Ligde 10. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ŞANLIURFASPOR
|10
|5
|5
|0
|13
|5
|8
|20
|2.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|10
|5
|4
|1
|16
|7
|9
|19
|3.ESENLER EROKSPOR
|10
|5
|2
|3
|17
|9
|8
|17
|4.ÇORUM FK
|9
|5
|1
|3
|13
|8
|5
|16
|5.ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR
|10
|4
|4
|2
|10
|8
|2
|16
|6.ANKARASPOR
|10
|4
|4
|2
|12
|12
|0
|16
|7.SOMASPOR
|10
|4
|3
|3
|13
|8
|5
|15
|8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|9
|4
|3
|2
|12
|8
|4
|15
|9.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|9
|4
|3
|2
|11
|8
|3
|15
|10.TARSUS İDMAN YURDU
|10
|3
|6
|1
|12
|10
|2
|15
|11.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|9
|4
|2
|3
|11
|11
|0
|14
|12.BATMAN PETROLSPOR
|9
|4
|1
|4
|11
|10
|1
|13
|13.HES İLAÇ AFYONSPOR
|9
|3
|2
|4
|11
|14
|-3
|11
|14.İNEGÖLSPOR
|9
|3
|1
|5
|12
|12
|0
|10
|15.ISPARTA 32 SPOR
|9
|2
|4
|3
|5
|7
|-2
|10
|16.BURSASPOR
|9
|2
|2
|5
|11
|13
|-2
|8
|17.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|10
|1
|4
|5
|11
|17
|-6
|7
|18.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|10
|1
|1
|8
|4
|19
|-15
|4
|19.SİVAS BELEDİYESPOR
|9
|0
|2
|7
|4
|23
|-19
|2
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|10
|6
|4
|0
|13
|3
|10
|22
|2.İSKENDERUNSPOR
|10
|7
|1
|2
|12
|5
|7
|22
|3.KOCAELİSPOR
|10
|6
|3
|1
|20
|12
|8
|21
|4.BUCASPOR 1928
|10
|5
|4
|1
|14
|6
|8
|19
|5.SERİK BELEDİYESPOR
|10
|5
|4
|1
|13
|9
|4
|19
|6.1461 TRABZON FK
|10
|4
|5
|1
|10
|5
|5
|17
|7.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|10
|5
|2
|3
|12
|10
|2
|17
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|10
|4
|4
|2
|10
|5
|5
|16
|9.WEECOINS KIRKLARELİSPOR
|10
|4
|4
|2
|10
|9
|1
|16
|10.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|10
|3
|4
|3
|13
|8
|5
|13
|11.FETHİYESPOR
|10
|4
|1
|5
|15
|17
|-2
|13
|12.SARIYER
|10
|2
|5
|3
|14
|15
|-1
|11
|13.SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK
|10
|2
|5
|3
|9
|10
|-1
|11
|14.GMG KASTAMONUSPOR
|10
|2
|5
|3
|8
|9
|-1
|11
|15.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|10
|2
|4
|4
|9
|11
|-2
|10
|16.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|10
|1
|5
|4
|9
|12
|-3
|8
|17.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR
|10
|2
|2
|6
|7
|15
|-8
|8
|18.DİYARBEKİRSPOR
|10
|1
|3
|6
|9
|18
|-9
|6
|19.UŞAKSPOR
|10
|0
|3
|7
|5
|19
|-14
|3
|20.PAZARSPOR
|10
|0
|2
|8
|6
|20
|-14
|2
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