TFF 2. Lig'de görünüm

O G B M A Y AV P 1.ÇORUM FK 6 4 1 1 11 4 7 13 2.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 5 4 1 0 8 3 5 13 3.MENEMEN FK 6 4 0 2 9 8 1 12 4.BITEXEN DÜZCESPOR 5 3 1 1 8 4 4 10 5.HES İLAÇ AFYONSPOR 5 3 1 1 6 3 3 10 6.ŞANLIURFASPOR 6 2 4 0 6 3 3 10 7.AMED SPORTİF FAALİYETLER 6 2 3 1 8 6 2 9 8.BATMAN PETROLSPOR 5 3 0 2 6 5 1 9 9.SOMASPOR 6 2 2 2 6 5 1 8 10.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 6 2 2 2 5 5 0 8 11.TARSUS İDMAN YURDU 6 1 4 1 6 6 0 7 12.ESENLER EROKSPOR 6 2 1 3 6 7 -1 7 13.BURSASPOR 5 2 0 3 8 5 3 6 14.İNEGÖLSPOR 5 2 0 3 7 5 2 6 15.ISPARTA 32 6 1 3 2 4 6 -2 6 16.ANKARASPOR 6 1 3 2 5 8 -3 6 17.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 6 0 3 3 7 13 -6 3 18.SİVAS BELEDİYESPOR 6 0 2 4 4 15 -11 2 19.BAYBURT ÖZEL İDARE 6 0 1 5 2 11 -9 1

O G B M A Y AV P 1.İSKENDERUNSPOR 6 5 0 1 9 4 5 15 2.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 6 3 3 0 8 2 6 12 3.KOCAELİSPOR 6 3 3 0 10 5 5 12 4.SERİK BELEDİYESPOR 6 2 4 0 8 4 4 10 5.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 6 3 1 2 10 7 3 10 6.BUCASPOR 1928 6 2 4 0 4 2 2 10 7.SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK 6 2 3 1 7 5 2 9 8.ANKARA DEMİRSPOR 6 2 3 1 5 3 2 9 9.1461 TRABZON FK 6 2 3 1 4 3 1 9 10.FETHİYESPOR 6 3 0 3 9 9 0 9 11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 6 2 2 2 8 5 3 8 12.GMG KASTAMONUSPOR 6 2 2 2 5 5 0 8 13.SARIYER 6 1 4 1 8 8 0 7 14.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 6 1 4 1 5 5 0 7 15.ADIYAMAN FK 6 1 2 3 4 6 -2 5 16.KIRŞEHİR FK 6 0 4 2 2 6 -4 4 17.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 6 1 1 4 5 10 -5 4 18.DİYARBEKİRSPOR 6 1 1 4 7 14 -7 4 19.UŞAKSPOR 6 0 3 3 3 10 -7 3 20.PAZARSPOR 6 0 1 5 3 11 -8 1

TFF 2. Lig'de 6. hafta müsabakaları tamamlandı.Sahasında Batman Petrolspor'u 4-1 mağlup eden Çorum FK, puanını 13'e çıkardı ve Beyaz Grup'ta averajla liderliğe yükseldi.Kırmızı Grup'ta ise İskenderunspor, deplasmanda Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'a 2-1 yenilmesine rağmen 15 puanla liderliğini sürdürdü.Ligin 6. haftasında yapılan maçların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle: