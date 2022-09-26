TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 6. hafta müsabakaları oynandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 2. Lig'de görünüm
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26 Eylül 2022 02:00
TFF 2. Lig'de 6. hafta müsabakaları tamamlandı.

Sahasında Batman Petrolspor'u 4-1 mağlup eden Çorum FK, puanını 13'e çıkardı ve Beyaz Grup'ta averajla liderliğe yükseldi.

Kırmızı Grup'ta ise İskenderunspor, deplasmanda Criptoswaps Zonguldak Kömürspor'a 2-1 yenilmesine rağmen 15 puanla liderliğini sürdürdü.

Ligin 6. haftasında yapılan maçların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

  O G B M A Y AV P
1.ÇORUM FK 6 4 1 1 11 4 7 13
2.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 5 4 1 0 8 3 5 13
3.MENEMEN FK 6 4 0 2 9 8 1 12
4.BITEXEN DÜZCESPOR 5 3 1 1 8 4 4 10
5.HES İLAÇ AFYONSPOR 5 3 1 1 6 3 3 10
6.ŞANLIURFASPOR 6 2 4 0 6 3 3 10
7.AMED SPORTİF FAALİYETLER 6 2 3 1 8 6 2 9
8.BATMAN PETROLSPOR 5 3 0 2 6 5 1 9
9.SOMASPOR 6 2 2 2 6 5 1 8
10.ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 6 2 2 2 5 5 0 8
11.TARSUS İDMAN YURDU 6 1 4 1 6 6 0 7
12.ESENLER EROKSPOR 6 2 1 3 6 7 -1 7
13.BURSASPOR 5 2 0 3 8 5 3 6
14.İNEGÖLSPOR 5 2 0 3 7 5 2 6
15.ISPARTA 32 6 1 3 2 4 6 -2 6
16.ANKARASPOR 6 1 3 2 5 8 -3 6
17.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 6 0 3 3 7 13 -6 3
18.SİVAS BELEDİYESPOR 6 0 2 4 4 15 -11 2
19.BAYBURT ÖZEL İDARE 6 0 1 5 2 11 -9 1
 

Kırmızı Grup:

  O G B M A Y AV P
1.İSKENDERUNSPOR 6 5 0 1 9 4 5 15
2.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 6 3 3 0 8 2 6 12
3.KOCAELİSPOR 6 3 3 0 10 5 5 12
4.SERİK BELEDİYESPOR 6 2 4 0 8 4 4 10
5.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 6 3 1 2 10 7 3 10
6.BUCASPOR 1928 6 2 4 0 4 2 2 10
7.SİLAHTAROĞLU VANSPOR FK 6 2 3 1 7 5 2 9
8.ANKARA DEMİRSPOR 6 2 3 1 5 3 2 9
9.1461 TRABZON FK 6 2 3 1 4 3 1 9
10.FETHİYESPOR 6 3 0 3 9 9 0 9
11.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 6 2 2 2 8 5 3 8
12.GMG KASTAMONUSPOR 6 2 2 2 5 5 0 8
13.SARIYER 6 1 4 1 8 8 0 7
14.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 6 1 4 1 5 5 0 7
15.ADIYAMAN FK 6 1 2 3 4 6 -2 5
16.KIRŞEHİR FK 6 0 4 2 2 6 -4 4
17.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 6 1 1 4 5 10 -5 4
18.DİYARBEKİRSPOR 6 1 1 4 7 14 -7 4
19.UŞAKSPOR 6 0 3 3 3 10 -7 3
20.PAZARSPOR 6 0 1 5 3 11 -8 1
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