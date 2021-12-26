TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 19. ve ilk yarının son hafta maçları yapıldı.
Beyaz Grup'ta Pendikspor, Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor sezonun ilk yarısını lider tamamladı.
TFF 2. Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
- Beyaz Grup
Notlar:
1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, bu sezon maçlara çıkmıyor.
2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
- Kırmızı Grup:
Beyaz Grup'ta Pendikspor, Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor sezonun ilk yarısını lider tamamladı.
TFF 2. Lig'de 19. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
- Beyaz Grup
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.PENDİKSPOR
|17
|12
|3
|2
|24
|12
|12
|39
|2.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|17
|8
|4
|5
|23
|19
|4
|28
|3.BUCASPOR 1928
|17
|8
|3
|6
|25
|20
|5
|27
|4.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|17
|7
|6
|4
|16
|13
|3
|27
|5.ISPARTA 32 SPOR
|17
|7
|4
|6
|16
|13
|3
|25
|6.KIRKLARELİSPOR
|17
|5
|9
|3
|24
|16
|8
|24
|7.ANKARA DEMİRSPOR
|17
|6
|6
|5
|18
|16
|2
|24
|8.UŞAKSPOR
|17
|6
|6
|5
|15
|17
|-2
|24
|9.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|17
|6
|5
|6
|25
|20
|5
|23
|10.ŞANLIURFASPOR
|17
|5
|8
|4
|19
|18
|1
|23
|11.KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|17
|5
|7
|5
|17
|15
|2
|22
|12.PAZARSPOR
|17
|7
|1
|9
|23
|26
|-3
|22
|13.AKHİSARSPOR
|17
|6
|3
|8
|20
|24
|-4
|21
|14.CRIPTOSWAPS ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|17
|6
|3
|8
|20
|26
|-6
|21
|15.TARSUS İDMANYURDU
|17
|5
|5
|7
|14
|16
|-2
|20
|16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|17
|4
|6
|7
|24
|24
|0
|18
|17.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
|17
|5
|1
|11
|22
|31
|-9
|16
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|17
|3
|4
|10
|16
|35
|-19
|10
|19.GMG KASTAMONUSPOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, bu sezon maçlara çıkmıyor.
2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
- Kırmızı Grup:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SAKARYASPOR
|19
|13
|6
|0
|41
|8
|33
|45
|2.1461 TRABZON
|19
|11
|7
|1
|32
|14
|18
|40
|3.AFJET AFYONSPOR
|19
|10
|7
|2
|40
|21
|19
|37
|4.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE
|19
|11
|3
|5
|28
|19
|9
|36
|5.SİVAS BELEDİYESPOR
|19
|10
|4
|5
|37
|18
|19
|34
|6.ÇORUM FK
|19
|9
|7
|3
|28
|12
|16
|34
|7.SOMASPOR
|19
|9
|5
|5
|30
|22
|8
|32
|8.SİLAHTAROĞLU VANSPOR
|19
|9
|5
|5
|27
|25
|2
|32
|9.BODRUMSPOR
|19
|9
|4
|6
|30
|18
|12
|31
|10.ANKARASPOR
|19
|8
|6
|5
|32
|22
|10
|30
|11.SERİK BELEDİYESPOR
|19
|9
|2
|8
|27
|25
|2
|29
|12.İNEGÖLSPOR
|19
|7
|3
|9
|21
|27
|-6
|24
|13.DİYARBEKİRSPOR
|19
|6
|4
|9
|22
|24
|-2
|22
|14.TURGUTLUSPOR
|19
|5
|7
|7
|20
|30
|-10
|22
|15.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|19
|5
|6
|8
|20
|27
|-7
|21
|16.ADIYAMAN
|19
|5
|1
|13
|23
|36
|-13
|16
|17.SARIYER
|19
|4
|3
|12
|18
|30
|-12
|15
|18.ERGENE VELİMEŞESPOR
|19
|3
|3
|13
|17
|41
|-24
|12
|19.KAHRAMANMARAŞSPOR
|19
|2
|2
|15
|12
|51
|-39
|8
|20.NİĞDE ANADOLU
|19
|1
|3
|15
|11
|46
|-35
|6