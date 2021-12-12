TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de tamamlanan 17. hafta maçlarının ardından liderler zirvedeki yerlerini korudu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 2. Lig'de görünüm
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12 Aralık 2021 17:08
TFF 2. Lig'de tamamlanan 17. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Beyaz Grup'ta Pendikspor evinde Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti ve haftayı Isparta 32'nin 11 puan önünde lider tamamladı.

Kırmızı Grup'ta ise Sakaryaspor deplasmanda Serik Belediyespor'u 2-1 yendi ve Hekimoğlu Trabzon'un 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Tamamlanan 17. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

- Beyaz Grup:

  O G B M A Y AV P
1.PENDİKSPOR 15 11 3 1 23 9 14 36
2.ISPARTA 32 SPOR 16 7 4 5 15 11 4 25
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 15 7 3 5 20 19 1 24
4.BUCASPOR 1928 15 7 2 6 22 19 3 23
5.KIRKLARELİSPOR 15 5 7 3 24 16 8 22
6.ŞANLIURFASPOR 15 5 7 3 18 16 2 22
7.PAZARSPOR 15 7 1 7 23 23 0 22
8.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 15 5 6 4 13 13 0 21
9.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 15 5 5 5 22 17 5 20
10.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR 15 5 5 5 16 14 2 20
11.ANKARA DEMİRSPOR 15 5 5 5 13 13 0 20
12.AKHİSARSPOR 16 6 2 8 20 24 -4 20
13.UŞAKSPOR 15 5 5 5 13 17 -4 20
14.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR 16 4 6 6 23 21 2 18
15.TARSUS İDMANYURDU 15 5 3 7 13 15 -2 18
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 15 5 2 8 18 25 -7 17
17.TECO KARACABEY BELEDİYE SPOR 15 5 1 9 21 26 -5 16
18.ESKİŞEHİRSPOR 16 3 3 10 14 33 -19 9
19.GMG KASTAMONUSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0
Notlar:

1- Sel felaketi nedeniyle 2021-2022 sezonundaki tüm hakları dondurulan GMG Kastamonuspor, bu sezon maçlara çıkmıyor.

2- Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

- Kırmızı Grup:

  O G B M A Y AV P
1.SAKARYASPOR 17 11 6 0 32 6 26 39
2.HEKİMOĞLU TRABZON 17 10 7 0 30 10 20 37
3.SİVAS BELEDİYE SPOR 17 9 4 4 32 13 19 31
4.AFJET AFYONSPOR 17 8 7 2 35 19 16 31
5.ÇORUM FK 17 8 7 2 24 9 15 31
6.BODRUMSPOR 17 9 3 5 28 14 14 30
7.AN ZENTRUM BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 17 9 3 5 24 17 7 30
8.ANKARASPOR 17 8 5 4 29 18 11 29
9.SOMASPOR 17 7 5 5 26 22 4 26
10.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK 17 7 5 5 23 24 -1 26
11.İNEGÖLSPOR 17 7 3 7 20 23 -3 24
12.SERİK BELEDİYESPOR 17 7 2 8 23 25 -2 23
13.TURGUTLUSPOR 17 5 6 6 20 27 -7 21
14.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 17 5 5 7 18 24 -6 20
15.DİYARBEKİR SPOR 17 5 4 8 18 21 -3 19
16.SARIYER 17 4 3 10 16 25 -9 15
17.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 17 4 1 12 20 32 -12 13
18.ERGENE VELİMEŞE SPOR 17 3 3 11 15 36 -21 12
19.KAHRAMANMARAŞSPOR 17 2 1 14 12 46 -34 7
20.NİĞDE ANADOLU FK 17 1 2 14 10 44 -34 5

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