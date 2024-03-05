TFF 2. Lig'de 29. hafta maçları yapılacak

TFF 2. Lig'de 29. hafta müsabakaları çarşamba günü yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Beyaz Grup:
14.00 Zonguldak Kömürspor-Nazilli Belediyespor (Karaelmas K. Köksal)
14.00 Kırklarelispor-Altınordu (Kırklareli Atatürk)
14.00 Kırşehir Futbol-Beyoğlu Yeni Çarşı (Kırşehir Ahi)
14.00 Serik Belediyespor-Ankara Demirspor (Serik İsmail Oğan)
14.00 Adıyaman FK-Bursaspor (Kahta İlçe)
14.00 Diyarbekirspor-AcnTURK Sigorta Vanspor (Diyarbakır)
14.00 Hes İlaç Afyonspor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Zafer)
14.00 Esenler Erokspor-Karacabey Belediyespor (Esenler Erokspor)
14.00 1461 Trabzon FK-Ankaraspor (Ortahisar Yavuz Selim)
Kırmızı Grup:
14.00 Fethiyespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Fethiye İlçe)
14.00 Anagold 24Erzincanspor-İskenderunspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
14.00 Etimesgut Belediyespor-Uşakspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Belediye Derincespor (Bolluca)
14.00 Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler (Isparta Atatürk)
14.00 Somaspor-Menemen FK (Soma Atatürk)
14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Denizlispor (Iğdır Şehir)
14.00 GMG Kastamonuspor-Sarıyer (Gazi)
14.00 İnegölspor-Düzce Cam Düzcespor (İnegöl İlçe)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın programı şöyle:
Beyaz Grup:
14.00 Zonguldak Kömürspor-Nazilli Belediyespor (Karaelmas K. Köksal)
14.00 Kırklarelispor-Altınordu (Kırklareli Atatürk)
14.00 Kırşehir Futbol-Beyoğlu Yeni Çarşı (Kırşehir Ahi)
14.00 Serik Belediyespor-Ankara Demirspor (Serik İsmail Oğan)
14.00 Adıyaman FK-Bursaspor (Kahta İlçe)
14.00 Diyarbekirspor-AcnTURK Sigorta Vanspor (Diyarbakır)
14.00 Hes İlaç Afyonspor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Zafer)
14.00 Esenler Erokspor-Karacabey Belediyespor (Esenler Erokspor)
14.00 1461 Trabzon FK-Ankaraspor (Ortahisar Yavuz Selim)
Kırmızı Grup:
14.00 Fethiyespor-Motolux 68 Aksaray Belediyespor (Fethiye İlçe)
14.00 Anagold 24Erzincanspor-İskenderunspor (Erzincan 13 Şubat Şehir)
14.00 Etimesgut Belediyespor-Uşakspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Kuzey Marmara A.Ş Arnavutköy Belediyespor-Belediye Derincespor (Bolluca)
14.00 Isparta 32-Amed Sportif Faaliyetler (Isparta Atatürk)
14.00 Somaspor-Menemen FK (Soma Atatürk)
14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Denizlispor (Iğdır Şehir)
14.00 GMG Kastamonuspor-Sarıyer (Gazi)
14.00 İnegölspor-Düzce Cam Düzcespor (İnegöl İlçe)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU