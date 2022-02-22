TFF 2. Lig'de 27. hafta heyecanı

TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 27. hafta maçları 23 Şubat Çarşamba günü oynanacak.
Ligde tüm müsabakaları saat 13.00'te başlayacak haftanın programı şöyle:
- Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler-Kırklarelispor (Diyarbakır)
Akhisarspor-Pendikspor (Spor Toto Akhisar)
Isparta 32 Spor-Uşakspor (Isparta Atatürk)
Tarsus İdman Yurdu-Kırşehir Belediyespor (Tarsus İlçe)
Anagold 24Erzincanspor-Nazilli Belediyespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Ankara Demirspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
Bucaspor 1928-Eskişehirspor (Yeni Buca)
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Teco Karacabey Belediyespor (Karaelmas Kemal Köksal)
- Kırmızı Grup
Somaspor-Serik Belediyespor (Soma Atatürk)
Silahtaroğlu Vanspor FK-Kahramanmaraşspor (Van Atatürk)
Bodrumspor-Sivas Belediyespor (Bodrum İlçe)
Çorum FK-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Çorum Şehir)
Adıyaman FK-Afjet Afyonspor (Adıyaman Atatürk)
Niğde Anadolu FK-Diyarbekirspor (Kırşehir Ahi)
İnegölspor-Ergene Velimeşespor (İnegöl İlçe)
1461 Trabzon FK-Sakaryaspor (Ortahisar Yavuz Selim)
Ankaraspor-Turgutluspor (Osmanlı)
Sarıyer-Etimesgut Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)
Ligde tüm müsabakaları saat 13.00'te başlayacak haftanın programı şöyle:
- Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler-Kırklarelispor (Diyarbakır)
Akhisarspor-Pendikspor (Spor Toto Akhisar)
Isparta 32 Spor-Uşakspor (Isparta Atatürk)
Tarsus İdman Yurdu-Kırşehir Belediyespor (Tarsus İlçe)
Anagold 24Erzincanspor-Nazilli Belediyespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Ankara Demirspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
Bucaspor 1928-Eskişehirspor (Yeni Buca)
Criptoswaps Zonguldak Kömürspor-Teco Karacabey Belediyespor (Karaelmas Kemal Köksal)
- Kırmızı Grup
Somaspor-Serik Belediyespor (Soma Atatürk)
Silahtaroğlu Vanspor FK-Kahramanmaraşspor (Van Atatürk)
Bodrumspor-Sivas Belediyespor (Bodrum İlçe)
Çorum FK-An Zentrum Bayburt Özel İdare (Çorum Şehir)
Adıyaman FK-Afjet Afyonspor (Adıyaman Atatürk)
Niğde Anadolu FK-Diyarbekirspor (Kırşehir Ahi)
İnegölspor-Ergene Velimeşespor (İnegöl İlçe)
1461 Trabzon FK-Sakaryaspor (Ortahisar Yavuz Selim)
Ankaraspor-Turgutluspor (Osmanlı)
Sarıyer-Etimesgut Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)