TFF 2. Lig'de 24. hafta sona erdi! Genel görünüm

TFF 2. Lig'in 24. haftası, oynanan maçlarla sona erdi. İşte genel görünüm...

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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TFF 2. Lig'de 24. hafta sona erdi! Genel görünüm
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04 Şubat 2024 17:14
TFF 2. Lig'in 24. haftası, oynanan maçlarla sona erdi.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Ankara Demirspor: 1-0

Vefa Group Vanspor-Kırklarelispor: 2-0

Ankaraspor-Adıyaman FK: 2-0

Hes İlaç Afyonspor-1461 Trabzon: 0-3

Diyarbekirspor-Zonguldak Kömürspor: 5-0

Altınordu-Bursaspor: 2-0

Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor: 1-1

Nazilli Belediyespor-Bucaspor 1928: 2-2

Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırşehir Futbol: 4-0

Kırmızı Grup

İskenderunspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-3

Denizlispor-Etimesgut Belediyespor: 0-0

Sarıyer-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 3-4

Somaspor-Fethiyespor: 1-1

Alagöz Holding Iğdır FK-İnegölspor: 2-0

Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Karaman FK: 0-2

Uşakspor-Belediye Derincespor: 1-7

Düzce Cam Düzcespor-Isparta 32 Spor: 0-3

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