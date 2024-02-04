TFF 2. Lig'de 24. hafta sona erdi! Genel görünüm

TFF 2. Lig'in 24. haftası, oynanan maçlarla sona erdi.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Ankara Demirspor: 1-0
Vefa Group Vanspor-Kırklarelispor: 2-0
Ankaraspor-Adıyaman FK: 2-0
Hes İlaç Afyonspor-1461 Trabzon: 0-3
Diyarbekirspor-Zonguldak Kömürspor: 5-0
Altınordu-Bursaspor: 2-0
Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor: 1-1
Nazilli Belediyespor-Bucaspor 1928: 2-2
Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırşehir Futbol: 4-0
Kırmızı Grup
İskenderunspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-3
Denizlispor-Etimesgut Belediyespor: 0-0
Sarıyer-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 3-4
Somaspor-Fethiyespor: 1-1
Alagöz Holding Iğdır FK-İnegölspor: 2-0
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Karaman FK: 0-2
Uşakspor-Belediye Derincespor: 1-7
Düzce Cam Düzcespor-Isparta 32 Spor: 0-3
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Ankara Demirspor: 1-0
Vefa Group Vanspor-Kırklarelispor: 2-0
Ankaraspor-Adıyaman FK: 2-0
Hes İlaç Afyonspor-1461 Trabzon: 0-3
Diyarbekirspor-Zonguldak Kömürspor: 5-0
Altınordu-Bursaspor: 2-0
Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor: 1-1
Nazilli Belediyespor-Bucaspor 1928: 2-2
Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırşehir Futbol: 4-0
Kırmızı Grup
İskenderunspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-3
Denizlispor-Etimesgut Belediyespor: 0-0
Sarıyer-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 3-4
Somaspor-Fethiyespor: 1-1
Alagöz Holding Iğdır FK-İnegölspor: 2-0
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Karaman FK: 0-2
Uşakspor-Belediye Derincespor: 1-7
Düzce Cam Düzcespor-Isparta 32 Spor: 0-3