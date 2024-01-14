TFF 2. Lig'de 20. hafta sona erdi

TFF 2. Lig'de 20. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 2. Lig'de 20. hafta sona erdi
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14 Ocak 2024 17:13
TFF 2. Lig'de 20. hafta yapılan maçlarla sona erdi.

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta sekizer maç yapıldı. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Vanspor FK-Bucaspor 1928: 1-0

Diyarbekirspor-Adıyaman FK: 2-0

Hes İlaç Afyonspor-Serik Belediyespor: 1-2

Esenler Erokspor-Kırşehir Futbol: 4-2

Nazilli Belediyespor-Altınordu: 1-1

Ankaraspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-2

Karacabey Belediyespor-Ankara Demirspor: 1-3

Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor: 2-0

Kırmızı Grup:

Motolux 68 Aksaray Belediyespor-İskenderunspor: 2-1

Düzce Can Düzcespor-Uşakspor: 6-0

Sarıyer-Belediye Derincespor: 0-1

Denizlispor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1

Menemen FK-Karaman FK: 1-1

Somaspor-Isparta 32: 0-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 2-1

GMG Kastamonuspor-Etimesgut Belediyespor: 0-1

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