TFF 2. Lig'de 20. hafta sona erdi

TFF 2. Lig'de 20. hafta yapılan maçlarla sona erdi.
Beyaz ve Kırmızı Grup'ta sekizer maç yapıldı. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Vanspor FK-Bucaspor 1928: 1-0
Diyarbekirspor-Adıyaman FK: 2-0
Hes İlaç Afyonspor-Serik Belediyespor: 1-2
Esenler Erokspor-Kırşehir Futbol: 4-2
Nazilli Belediyespor-Altınordu: 1-1
Ankaraspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-2
Karacabey Belediyespor-Ankara Demirspor: 1-3
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor: 2-0
Kırmızı Grup:
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-İskenderunspor: 2-1
Düzce Can Düzcespor-Uşakspor: 6-0
Sarıyer-Belediye Derincespor: 0-1
Denizlispor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Menemen FK-Karaman FK: 1-1
Somaspor-Isparta 32: 0-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 2-1
GMG Kastamonuspor-Etimesgut Belediyespor: 0-1
Beyaz ve Kırmızı Grup'ta sekizer maç yapıldı. Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Vanspor FK-Bucaspor 1928: 1-0
Diyarbekirspor-Adıyaman FK: 2-0
Hes İlaç Afyonspor-Serik Belediyespor: 1-2
Esenler Erokspor-Kırşehir Futbol: 4-2
Nazilli Belediyespor-Altınordu: 1-1
Ankaraspor-Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-2
Karacabey Belediyespor-Ankara Demirspor: 1-3
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor: 2-0
Kırmızı Grup:
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-İskenderunspor: 2-1
Düzce Can Düzcespor-Uşakspor: 6-0
Sarıyer-Belediye Derincespor: 0-1
Denizlispor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
Menemen FK-Karaman FK: 1-1
Somaspor-Isparta 32: 0-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 2-1
GMG Kastamonuspor-Etimesgut Belediyespor: 0-1