TFF 2. Lig'de 14. hafta tamamlandı! İşte görünüm

TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup 14. hafta maçları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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TFF 2. Lig'de 14. hafta tamamlandı! İşte görünüm
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19 Kasım 2023 17:11
Son güncelleme 19 Kasım 2023 17:13
TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 14. hafta karşılaşmaları oynandı.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Esenler Erokspor: 1-2

Ankara Demirspor-1461 Trabzon: 1-3

Bucaspor 1928-Tuna Tarım Kırklarelispor: 2-0

Adıyaman FK-Kırşehir Futbol: 1-2

Kırmızı Grup

Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Somaspor: 2-0

İskenderunspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-2

Uşakspor-GMG Kastamonuspor: 2-4

Belediye Derincespor-İnegölspor: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler-Fethiyespor: 1-1

Karaman FK-Anagold 24Erzincanspor: 2-0

Isparta 32 Spor-Etimesgut Belediyespor: 0-1

Sarıyer-Denizlispor: 2-0

Düzce Cam Düzcespor-Menemen FK: 2-4

Ligin 14. hafta maçlarının ardından puan durumları şu şekilde oluştu:

Beyaz Grup

  O G B M A Y AV P
1.ESENLER EROKSPOR 13 11 0 2 27 8 19 33
2.VEFA GROUP VAN SPOR FK 13 9 2 2 17 13 4 29
3.1461 TRABZON FK 13 8 3 2 23 8 15 27
4.BUCASPOR 1928 13 7 5 1 19 7 12 26
5.ANKARASPOR 14 7 5 2 18 10 8 26
6.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 14 8 1 5 20 18 2 25
7.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL AŞ 13 6 4 3 18 12 6 22
8.ANKARA DEMİRSPOR 13 7 1 5 18 14 4 22
9.KARACABEY BELEDİYE SPOR AŞ 14 4 4 6 10 10 0 16
10.DİYARBEKİR SPOR AŞ 13 4 4 5 10 13 -3 16
11.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ 13 4 4 5 7 10 -3 16
12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ AŞ 13 4 1 8 12 17 -5 13
13.BURSASPOR 13 3 4 6 12 21 -9 13
14.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR 14 3 4 7 9 20 -11 13
15.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 14 3 3 8 12 25 -13 12
16.ALTINORDU 13 2 5 6 15 15 0 11
17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR AŞ 13 2 4 7 12 19 -7 10
18.SERİK BELEDİYESPOR 13 2 3 8 5 13 -8 9
19.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ AŞ 13 2 3 8 8 19 -11 9
Kırmızı Grup

  O G B M A Y AV P
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 13 9 4 0 21 7 14 31
2.GMG KASTAMONUSPOR 13 8 4 1 22 10 12 28
3.ISPARTA 32 SPOR 13 9 0 4 18 10 8 27
4.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 13 7 5 1 16 8 8 26
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 14 6 5 3 21 12 9 23
6.İSKENDERUNSPOR AŞ 13 6 2 5 21 18 3 20
7.SOMASPOR 13 5 5 3 14 13 1 20
8.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 13 5 4 4 18 18 0 19
9.FETHİYESPOR 13 4 6 3 20 17 3 18
10.İNEGÖLSPOR 13 5 2 6 21 21 0 17
11.SARIYER 14 4 5 5 20 21 -1 17
12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 14 5 2 7 8 14 -6 17
13.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ 13 3 5 5 13 13 0 14
14.BELEDİYE DERİNCE SPOR 13 3 5 5 9 11 -2 14
15.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 14 3 5 6 16 27 -11 14
16.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 14 3 4 7 11 15 -4 13
17.DENİZLİSPOR 13 3 2 8 12 20 -8 11
18.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR 13 2 4 7 11 15 -4 10
19.UŞAK SPOR AŞ 13 1 1 11 4 26 -22 4
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