TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 14. hafta karşılaşmaları oynandı.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Esenler Erokspor: 1-2
Ankara Demirspor-1461 Trabzon: 1-3
Bucaspor 1928-Tuna Tarım Kırklarelispor: 2-0
Adıyaman FK-Kırşehir Futbol: 1-2
Kırmızı Grup
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Somaspor: 2-0
İskenderunspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-2
Uşakspor-GMG Kastamonuspor: 2-4
Belediye Derincespor-İnegölspor: 2-1
Amed Sportif Faaliyetler-Fethiyespor: 1-1
Karaman FK-Anagold 24Erzincanspor: 2-0
Isparta 32 Spor-Etimesgut Belediyespor: 0-1
Sarıyer-Denizlispor: 2-0
Düzce Cam Düzcespor-Menemen FK: 2-4
Ligin 14. hafta maçlarının ardından puan durumları şu şekilde oluştu:
Beyaz Grup
Kırmızı Grup
Müsabakaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Esenler Erokspor: 1-2
Ankara Demirspor-1461 Trabzon: 1-3
Bucaspor 1928-Tuna Tarım Kırklarelispor: 2-0
Adıyaman FK-Kırşehir Futbol: 1-2
Kırmızı Grup
Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Somaspor: 2-0
İskenderunspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-2
Uşakspor-GMG Kastamonuspor: 2-4
Belediye Derincespor-İnegölspor: 2-1
Amed Sportif Faaliyetler-Fethiyespor: 1-1
Karaman FK-Anagold 24Erzincanspor: 2-0
Isparta 32 Spor-Etimesgut Belediyespor: 0-1
Sarıyer-Denizlispor: 2-0
Düzce Cam Düzcespor-Menemen FK: 2-4
Ligin 14. hafta maçlarının ardından puan durumları şu şekilde oluştu:
Beyaz Grup
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|13
|11
|0
|2
|27
|8
|19
|33
|2.VEFA GROUP VAN SPOR FK
|13
|9
|2
|2
|17
|13
|4
|29
|3.1461 TRABZON FK
|13
|8
|3
|2
|23
|8
|15
|27
|4.BUCASPOR 1928
|13
|7
|5
|1
|19
|7
|12
|26
|5.ANKARASPOR
|14
|7
|5
|2
|18
|10
|8
|26
|6.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|14
|8
|1
|5
|20
|18
|2
|25
|7.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL AŞ
|13
|6
|4
|3
|18
|12
|6
|22
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|13
|7
|1
|5
|18
|14
|4
|22
|9.KARACABEY BELEDİYE SPOR AŞ
|14
|4
|4
|6
|10
|10
|0
|16
|10.DİYARBEKİR SPOR AŞ
|13
|4
|4
|5
|10
|13
|-3
|16
|11.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ
|13
|4
|4
|5
|7
|10
|-3
|16
|12.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ AŞ
|13
|4
|1
|8
|12
|17
|-5
|13
|13.BURSASPOR
|13
|3
|4
|6
|12
|21
|-9
|13
|14.TUNA TARIM KIRKLARELİSPOR
|14
|3
|4
|7
|9
|20
|-11
|13
|15.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|14
|3
|3
|8
|12
|25
|-13
|12
|16.ALTINORDU
|13
|2
|5
|6
|15
|15
|0
|11
|17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR AŞ
|13
|2
|4
|7
|12
|19
|-7
|10
|18.SERİK BELEDİYESPOR
|13
|2
|3
|8
|5
|13
|-8
|9
|19.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ AŞ
|13
|2
|3
|8
|8
|19
|-11
|9
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|13
|9
|4
|0
|21
|7
|14
|31
|2.GMG KASTAMONUSPOR
|13
|8
|4
|1
|22
|10
|12
|28
|3.ISPARTA 32 SPOR
|13
|9
|0
|4
|18
|10
|8
|27
|4.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ
|13
|7
|5
|1
|16
|8
|8
|26
|5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|14
|6
|5
|3
|21
|12
|9
|23
|6.İSKENDERUNSPOR AŞ
|13
|6
|2
|5
|21
|18
|3
|20
|7.SOMASPOR
|13
|5
|5
|3
|14
|13
|1
|20
|8.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|13
|5
|4
|4
|18
|18
|0
|19
|9.FETHİYESPOR
|13
|4
|6
|3
|20
|17
|3
|18
|10.İNEGÖLSPOR
|13
|5
|2
|6
|21
|21
|0
|17
|11.SARIYER
|14
|4
|5
|5
|20
|21
|-1
|17
|12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|14
|5
|2
|7
|8
|14
|-6
|17
|13.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|13
|3
|5
|5
|13
|13
|0
|14
|14.BELEDİYE DERİNCE SPOR
|13
|3
|5
|5
|9
|11
|-2
|14
|15.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|14
|3
|5
|6
|16
|27
|-11
|14
|16.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR
|14
|3
|4
|7
|11
|15
|-4
|13
|17.DENİZLİSPOR
|13
|3
|2
|8
|12
|20
|-8
|11
|18.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|13
|2
|4
|7
|11
|15
|-4
|10
|19.UŞAK SPOR AŞ
|13
|1
|1
|11
|4
|26
|-22
|4
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