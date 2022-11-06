TFF 2. Lig'de 13. hafta tamamlandı

TFF 2. Lig'de 13. hafta heyecanı oynanan maçlarla tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; bursaspor.org.tr
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TFF 2. Lig'de 13. hafta tamamlandı
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06 Kasım 2022 01:54
TFF 2. Lig'de tamamlanan 13. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor haftayı lider tamamladı.

Beyaz Grup'ta haftaya 23 puanla lider giren Şanlıurfaspor, sahasında Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor ile 1-1 berabere kalmasına karşın zirvedeki yerini korudu.

Lider İskenderunspor'un deplasmanda Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı Kırmızı Grup'ta ise Bitexen Vanspor'u 4-2 yenen Kocaelispor, puan cetvelinin ilk basamağına yerleşti.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Amed Sportif Faaliyetler-Ankaraspor: 0-0

Şanlıurfaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-1

Somaspor-Isparta 32 Spor: 2-0

Eşin Group Nazilli Belediyespor-Menemen FK: 2-0

Bursaspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0

Hes İlaç Afyonspor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-0

Batman Petrolspor-İnegölspor: 1-0

Çorum FK-Bayburt Özel İdare: 3-0

Sivas Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu: 1-0

Kırmızı Grup:

Etimesgut Belediyespor-Teco Karacabey Belediyespor: 2-1

GMG Kastamonuspor-Diyarbekirspor: 2-1

Ankara Demirspor-İskenderunspor: 1-1

Kocaelispor-Bitexen Vanspor: 4-2

Kırşehir FK-Zonguldak Kömürspor: 0-2

Serik Belediyespor-Adıyaman FK: 3-2

Sarıyer-1461 Trabzon FK: 0-3

Bucaspor 1928-Fethiyespor: 3-1

Uşakspor-Pazarspor: 1-1

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Weecoins Kırklarelispor: 1-1

Ligde tamamlanan 13. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup:

  O G B M A Y AV P
1.ŞANLIURFASPOR 13 6 6 1 20 10 10 24
2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 12 6 5 1 18 8 10 23
3.ANKARASPOR 13 5 6 2 15 13 2 21
4.ESENLER EROKSPOR 12 6 2 4 21 13 8 20
5.ÇORUM FK 12 6 2 4 18 12 6 20
6.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR 12 5 5 2 12 9 3 20
7.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 12 6 2 4 18 18 0 20
8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 12 5 4 3 16 12 4 19
9.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 12 5 4 3 14 12 2 19
10.SOMASPOR 13 5 3 5 19 14 5 18
11.BATMAN PETROLSPOR 12 5 3 4 13 11 2 18
12.HES İLAÇ AFYONSPOR 12 5 3 4 15 15 0 18
13.TARSUS İDMAN YURDU 13 3 8 2 13 12 1 17
14.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 13 4 4 5 19 19 0 16
15.BURSASPOR 12 3 3 6 13 16 -3 12
16.İNEGÖLSPOR 12 3 1 8 14 18 -4 10
17.ISPARTA 32 SPOR 12 2 4 6 5 13 -8 10
18.SİVAS BELEDİYESPOR 12 1 3 8 7 26 -19 6
19.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR 13 1 2 10 5 24 -19 5
Kırmızı Grup:

  O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 13 9 3 1 28 14 14 30
2.İSKENDERUNSPOR 13 9 2 2 19 9 10 29
3.BUCASPOR 1928 13 8 4 1 20 7 13 28
4.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 13 7 5 1 16 6 10 26
5.1461 TRABZON FK 13 6 5 2 15 7 8 23
6.SERİK BELEDİYESPOR 13 6 5 2 17 13 4 23
7.ANKARA DEMİRSPOR 13 5 5 3 15 7 8 20
8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 13 6 2 5 14 16 -2 20
9.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 13 4 6 3 12 12 0 18
10.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 13 4 5 4 18 13 5 17
11.BITEXEN VAN SPOR FK 13 4 5 4 13 14 -1 17
12.FETHİYESPOR 13 4 3 6 18 22 -4 15
13.GMG KASTAMONUSPOR 13 3 5 5 12 15 -3 14
14.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 13 2 6 5 12 16 -4 12
15.SARIYER 13 2 6 5 16 22 -6 12
16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 13 2 5 6 12 17 -5 11
17.UŞAKSPOR 13 2 4 7 8 20 -12 10
18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 13 2 3 8 8 19 -11 9
19.DİYARBEKİRSPOR 13 1 4 8 12 23 -11 7
20.PAZARSPOR 13 1 3 9 10 23 -13 6
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