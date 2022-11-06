TFF 2. Lig'de 13. hafta tamamlandı

O G B M A Y AV P 1.ŞANLIURFASPOR 13 6 6 1 20 10 10 24 2.AMED SPORTİF FAALİYETLER 12 6 5 1 18 8 10 23 3.ANKARASPOR 13 5 6 2 15 13 2 21 4.ESENLER EROKSPOR 12 6 2 4 21 13 8 20 5.ÇORUM FK 12 6 2 4 18 12 6 20 6.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR 12 5 5 2 12 9 3 20 7.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 12 6 2 4 18 18 0 20 8.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 12 5 4 3 16 12 4 19 9.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 12 5 4 3 14 12 2 19 10.SOMASPOR 13 5 3 5 19 14 5 18 11.BATMAN PETROLSPOR 12 5 3 4 13 11 2 18 12.HES İLAÇ AFYONSPOR 12 5 3 4 15 15 0 18 13.TARSUS İDMAN YURDU 13 3 8 2 13 12 1 17 14.EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR 13 4 4 5 19 19 0 16 15.BURSASPOR 12 3 3 6 13 16 -3 12 16.İNEGÖLSPOR 12 3 1 8 14 18 -4 10 17.ISPARTA 32 SPOR 12 2 4 6 5 13 -8 10 18.SİVAS BELEDİYESPOR 12 1 3 8 7 26 -19 6 19.BAYBURT ÖZEL İDARESPOR 13 1 2 10 5 24 -19 5

O G B M A Y AV P 1.KOCAELİSPOR 13 9 3 1 28 14 14 30 2.İSKENDERUNSPOR 13 9 2 2 19 9 10 29 3.BUCASPOR 1928 13 8 4 1 20 7 13 28 4.TECO KARACABEY BELEDİYESPOR 13 7 5 1 16 6 10 26 5.1461 TRABZON FK 13 6 5 2 15 7 8 23 6.SERİK BELEDİYESPOR 13 6 5 2 17 13 4 23 7.ANKARA DEMİRSPOR 13 5 5 3 15 7 8 20 8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 13 6 2 5 14 16 -2 20 9.WEECOINS KIRKLARELİSPOR 13 4 6 3 12 12 0 18 10.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 13 4 5 4 18 13 5 17 11.BITEXEN VAN SPOR FK 13 4 5 4 13 14 -1 17 12.FETHİYESPOR 13 4 3 6 18 22 -4 15 13.GMG KASTAMONUSPOR 13 3 5 5 12 15 -3 14 14.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 13 2 6 5 12 16 -4 12 15.SARIYER 13 2 6 5 16 22 -6 12 16.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 13 2 5 6 12 17 -5 11 17.UŞAKSPOR 13 2 4 7 8 20 -12 10 18.BAYNET İNŞAAT BALIKESİRSPOR 13 2 3 8 8 19 -11 9 19.DİYARBEKİRSPOR 13 1 4 8 12 23 -11 7 20.PAZARSPOR 13 1 3 9 10 23 -13 6

TFF 2. Lig'de tamamlanan 13. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor haftayı lider tamamladı.Beyaz Grup'ta haftaya 23 puanla lider giren Şanlıurfaspor, sahasında Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor ile 1-1 berabere kalmasına karşın zirvedeki yerini korudu.Lider İskenderunspor'un deplasmanda Ankara Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı Kırmızı Grup'ta ise Bitexen Vanspor'u 4-2 yenen Kocaelispor, puan cetvelinin ilk basamağına yerleşti.Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:Amed Sportif Faaliyetler-Ankaraspor: 0-0Şanlıurfaspor-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor: 1-1Somaspor-Isparta 32 Spor: 2-0Eşin Group Nazilli Belediyespor-Menemen FK: 2-0Bursaspor-Düzce Cam Düzcespor: 0-0Hes İlaç Afyonspor-Anagold 24 Erzincanspor: 0-0Batman Petrolspor-İnegölspor: 1-0Çorum FK-Bayburt Özel İdare: 3-0Sivas Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu: 1-0Etimesgut Belediyespor-Teco Karacabey Belediyespor: 2-1GMG Kastamonuspor-Diyarbekirspor: 2-1Ankara Demirspor-İskenderunspor: 1-1Kocaelispor-Bitexen Vanspor: 4-2Kırşehir FK-Zonguldak Kömürspor: 0-2Serik Belediyespor-Adıyaman FK: 3-2Sarıyer-1461 Trabzon FK: 0-3Bucaspor 1928-Fethiyespor: 3-1Uşakspor-Pazarspor: 1-1Baynet İnşaat Balıkesirspor-Weecoins Kırklarelispor: 1-1Ligde tamamlanan 13. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumları şöyle: