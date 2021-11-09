TFF 2. Lig'de 12. hafta heyecanı

TFF 2. Lig'de heyecan, 12. hafta oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; eskisehirspor.org.tr
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TFF 2. Lig'de 12. hafta heyecanı
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09 Kasım 2021 10:29
Futbolda TFF 2. Lig'in 12. hafta karşılaşmaları 10 Kasım Çarşamba oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Beyaz ve Kırmızı Gruplarda tamamı saat 13.00'te başlayacak 12. hafta maçlarının programı şöyle:

Beyaz Grup

Eskişehirspor-Isparta 32 (Eskişehir Yeni)

Teco Karacabey Belediyespor-Tarsus İdman Yurdu (Karacabey M. Fehmi Gerçekler)

Şanlıurfaspor-Anagold 24Erzincanspor (Şanlıurfa GAP)

Kırklarelispor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Kırklareli Atatürk)

Pazarspor-Bucaspor 1928 (Pazar İlçe)

Amed Sportif Faaliyetler-Zonguldak Kömürspor (Diyarbakır)

Kırşehir Belediyespor-Uşakspor (Kırşehir AHİ)

Nazilli Belediyespor-Pendikspor (Nazilli İlçe)

Ankara Demirspor-Akhisarspor (TCDD Ankara Demirspor)

Kırmızı Grup

Serik Belediyespor-Niğde Anadolu (Serik İsmail Oğan)

Kahramanmaraşspor-İnegölspor (7 Ocak)

Sivas Belediyespor-Hekimoğlu Trabzon (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

An Zentum Bayburt Özel İdare-Ankaraspor (Bayburt Genç Osman)

Sarıyer-Somaspor (Yusuf Ziya Öniş)

Çorum FK-Silahtaroğlu Vanspor FK (Çorum Şehir)

Ergene Velimeşespor-Diyarbekirspor (Mustafa Kemal Atatürk)

Sakaryaspor-Afjet Afyonspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Turgutluspor-Adıyaman FK (Turgutlu 7 Eylül)

Etimesgut Belediyespor-Bodrumspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)


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