TFF 2. Lig 6. haftasında 5 maç yapıldı!

TFF 2. Lig'in 6. haftası, 5 müsabakayla başladı.
Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Ankaraspor-Somaspor: 0-3
Esenler Erokspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 3-2
İnegölspor-Isparta 32: 2-0
Kırmızı Grup:
Uşakspor-Kocaelispor: 0-3
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Ankara Demirspor: 0-2
Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Ankaraspor-Somaspor: 0-3
Esenler Erokspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 3-2
İnegölspor-Isparta 32: 2-0
Kırmızı Grup:
Uşakspor-Kocaelispor: 0-3
Baynet İnşaat Balıkesirspor-Ankara Demirspor: 0-2
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