TFF 2. Lig 6. haftasında 5 maç yapıldı!

TFF 2. Lig'in 6. haftasında 5 maç yapıldı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 2. Lig 6. haftasında 5 maç yapıldı!
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25 Eylül 2022 00:50
TFF 2. Lig'in 6. haftası, 5 müsabakayla başladı.

Ligde Beyaz ve Kırmızı Grup'ta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Ankaraspor-Somaspor: 0-3

Esenler Erokspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: 3-2

İnegölspor-Isparta 32: 2-0

Kırmızı Grup:

Uşakspor-Kocaelispor: 0-3

Baynet İnşaat Balıkesirspor-Ankara Demirspor: 0-2

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