TFF 2. Kırmızı Grup'ta görünüm belli oldu

TFF 2. Lig'de 20. hafta sonunda Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, liderliğini devam ettirdi.
Grupta 20. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:
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Grupta 20. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|TUZLASPOR
|20
|13
|4
|3
|42
|10
|32
|43
|2.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|20
|11
|7
|2
|42
|25
|17
|40
|3.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|20
|11
|4
|5
|34
|22
|12
|37
|4.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|20
|9
|8
|3
|33
|14
|19
|35
|5.
|ŞANLIURFASPOR
|20
|10
|5
|5
|27
|23
|4
|35
|6.
|PENDİKSPOR
|20
|9
|6
|5
|30
|24
|6
|33
|7.
|TARSUS İDMANYURDU
|20
|7
|7
|6
|29
|29
|0
|28
|8.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|20
|7
|6
|7
|25
|25
|0
|27
|9.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|20
|7
|4
|9
|23
|28
|-5
|25
|10.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|20
|6
|6
|8
|19
|25
|-6
|24
|11.
|KIRKLARELİSPOR
|20
|6
|5
|9
|24
|28
|-4
|23
|12.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|20
|5
|8
|7
|22
|27
|-5
|23
|13.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|20
|4
|9
|7
|28
|35
|-7
|21
|14.
|BAK SPOR
|20
|4
|9
|7
|20
|31
|-11
|21
|15.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|20
|5
|5
|10
|19
|37
|-18
|20
|16.
|FETHİYESPOR
|20
|3
|9
|8
|21
|28
|-7
|18
|17.
|BANDIRMASPOR BALTOK
|20
|3
|6
|11
|22
|36
|-14
|15
|18.
|TOKATSPOR
|20
|2
|8
|10
|16
|29
|-13
|14
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