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TFF 2. Kırmızı Grup'ta görünüm belli oldu

TFF 2. Lig'de 20. hafta sonunda Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor liderliğini sürdürdü

Kaynak: AA
TFF 2. Kırmızı Grup'ta görünüm belli oldu
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03 Şubat 2019 16:15
TFF 2. Lig'de 20. hafta sonunda Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, liderliğini devam ettirdi.

Grupta 20. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

  Takımlar O G B M A Y AV P
  -------------------------------   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   --- 
1.  TUZLASPOR 20  13  42  10  32  43 
2.  MENEMEN BELEDİYESPOR 20  11  42  25  17  40 
3.  FATİH KARAGÜMRÜK 20  11  34  22  12  37 
4.  MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 20  33  14  19  35 
5.  ŞANLIURFASPOR 20  10  27  23  35 
6.  PENDİKSPOR 20  30  24  33 
7.  TARSUS İDMANYURDU 20  29  29  28 
8.  ETİMESGUT BELEDİYESPOR 20  25  25  27 
9.  SİVAS BELEDİYESPOR 20  23  28  -5  25 
10.  KAHRAMANMARAŞSPOR 20  19  25  -6  24 
11.  KIRKLARELİSPOR 20  24  28  -4  23 
12.  ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 20  22  27  -5  23 
13.  KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 20  28  35  -7  21 
14.  BAK SPOR 20  20  31  -11  21 
15.  DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 20  10  19  37  -18  20 
16.  FETHİYESPOR 20  21  28  -7  18 
17.  BANDIRMASPOR BALTOK 20  11  22  36  -14  15 
18.  TOKATSPOR 20  10  16  29  -13  14 

 

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