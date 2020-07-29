TFF 1. Lig'e yükselen 3. takım Tuzlaspor oldu

TFF 2. Lig play - off finalinde Tuzlaspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi.



Antalya Stadyumu'nda oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçı Tuzlaspor penaltılarla 5-4 kazandı ve adını TFF 1. Lig'e yazdırdı. TFF 1. Lig'in böylelikle yeni takımları Samsunspor ve Bandırmaspor'un ardından Tuzlaspor oldu.



Tuzlaspor finale Ankara Demirspor'u eleyerek gelmiş, Manisa FK ise Sancaktepe'yi mağlup ederek gelmişti. Karşılaşmanın ardından Tuzlasporlu oyuncular büyük sevinç yaşadı.



