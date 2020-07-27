TFF 1. Lig'e çıkacak son takım Antalya'da belli olacak!

TFF 1. Lig'e çıkacak son takım 28 Temmuz Salı günü Antalya'da belli olacak.

Haber; AA
TFF 1. Lig'e çıkacak son takım Antalya'da belli olacak!
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27 Temmuz 2020 14:47
TFF 1. Lig'e yükselecek 3. ve son ekip, 28 Temmuz Salı günü Antalya'daki Tuzlaspor-Manisa FK maçının galibi olacak.

Kırmızı Grup'ta Bandırmaspor'un, Beyaz Grup'ta Yılport Samsunspor'un ardından TFF 1. Lig'e yükselecek son takım, yarın oynanacak TFF 2. Lig play-off finaliyle belli olacak. Tuzlaspor ile Manisa FK arasında Antalya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Galip takımın gelecek sezon TFF 1. Lig'de yer alacağı final maçında mücadele edecek Tuzlaspor, çeyrek finalde GMG Kastamonuspor'u 1-0, yarı finalde Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup etti.

Manisa FK ise çeyrek finalde İnegölspor'u 3-0, yarı finalde ise Sancaktepe FK'yi 1-0'lık skorla geçerek finale kaldı.

Daha önce hiç TFF 1. Lig'de yer almayan iki takım, geçen sene TFF 2. Lig play-off çeyrek finalinde karşılaşmıştı. Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın'ın çalıştırdığı Manisa FK, Tuzlaspor'u elemişti.



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