TFF 1. Lig'den Avrupa'ya bir transfer daha

Çağlar Söyüncü ve Cenk Özkaçar'ın ardından Eskişehirspor forması giyen Metehan Altunbaş da TFF 1. Lig'de oynayıp Avrupa'nın yolunu tutan oyuncular arasına katıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler
TFF 1. Lig'den Avrupa'ya bir transfer daha
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10 Eylül 2020 14:14
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, genç oyuncusunu Avrupa'ya gönderdi.

Es-Es, 17 yaşındaki golcüsü Metehan Altunbaş'ın, Avusturya ekiplerinden LASK Linz'e transfer olduğunu açıkladı.

Eskişehirspor, bu transferden 300 bin euro kazanacak ve oyuncunun sonraki satışından da pay alacak.

Metehan, Eskişehirspor'da 15 maçta 597 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



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