TFF 1. Lig'den Avrupa'ya bir transfer daha

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, genç oyuncusunu Avrupa'ya gönderdi.



Es-Es, 17 yaşındaki golcüsü Metehan Altunbaş'ın, Avusturya ekiplerinden LASK Linz'e transfer olduğunu açıkladı.



Eskişehirspor, bu transferden 300 bin euro kazanacak ve oyuncunun sonraki satışından da pay alacak.



Metehan, Eskişehirspor'da 15 maçta 597 dakika süre aldı ve 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



