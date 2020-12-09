TFF 1. Lig'den 3 futbolcu PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig'den 3 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 1. Lig'den 3 futbolcu PFDK'ye sevk edildi
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09 Aralık 2020 17:55
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, TFF 1. Lig'den 3 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği, Eskişehirspor'dan Tolga Yakut, Tuzlaspor'dan da Erdem Özgenç ve Ahmet Yazar, sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderdi.



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