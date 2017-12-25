  •  
    Arsenal'de çare TÜRK! 35 milyonluk bir TEKLİF
  •  
    Beşiktaş'ta çifte imza! "İki isim ile de anlaştı"
  •  
    Sezon sonu transferi BEKLENEN 15 isim!..
  •  
    Galatasaray taraftarının en çok istediği transfer
  •  
    F.Bahçe'nin yıldız adayı için flaş kararı açıkladı!

TFF 1. Lig'de ilk yarı kart raporu

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk devresindeki 153 müsabakada 791 sarı, 36 kırmızı kart gösterildi.

Kaynak: AA
TFF 1. Lig'de ilk yarı kart raporu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Aralık 2017 13:20
TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk devresindeki 153 müsabakada 791 sarı, 36 kırmızı kart gösterildi.

Ligin ilk yarısında hafta başına 2,1 kırmızı ve 46,5 sarı kart ortalaması düştü.

MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor arasındaki 14. hafta maçında 11, 2. haftadaki Grandmedical Manisaspor-Samsunspor ile 12. haftadaki MKE Ankaragücü-Denizlispor müsabakalarında onar sarı kart kullanıldı.

Hakemler, İstanbulspor-Samsunspor, Grandmedical Manisaspor-Altınordu, Eskişehirspor-Ümraniyespor ve Çaykur Rizespor-Denizlispor müsabakalarında kırmızı kartlarına ikişer kez başvurdu.

- Sarı kartlar

Denizlispor ile Samsunspor, 54'er kartla en fazla sarı kart gören ekipler oldu. Bu takımları 52 kartla Altınordu izledi. Balıkesirspor Baltoklu futbolcuların 33 sarı kart gördüğü ligde, İstanbulsporlu oyuncular 35 kez sarı kartla cezalandırıldı.

Adanaspor'dan Onur Akbay 9 kartla en fazla sarı kart gören isim oldu, bu oyuncuyu 8 kartla Akın Çorap Giresunspor'dan Caner Arıcı takip etti.

- Kırmızı kartlar

Toplam 36 kırmızı kartın gösterildiği TFF 1. Lig'de Adana Demirspor ve Gazişehir Gaziantepsporlu futbolcular takımlarını eksik bırakmadı. Elazığsporlu futbolcular 6, Grandmedical Manisasporlu futbolcular ise 5 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Elazığsporlu Mehmet Yiğit ise 2 kez kırmızı kart gördü.

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonu ilk yarı kart raporu şöyle:

Takımlar Sarı Kırmızı
Adana Demirspor 44 0
Adanaspor 49 3
Akın Çorap Giresunspor 43 1
Altınordu 52 2
Balıkesirspor Baltok 33 2
Boluspor 47 2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 43 1
Çaykur Rizespor 36 1
Denizlispor 54 3
Elazığspor 41 6
Eskişehirspor 48 2
Gaziantepspor 40 3
Gazişehir Gaziantep 38 0
Grandmedical Manisaspor 42 5
İstanbulspor 35 1
MKE Ankaragücü 49 1
Samsunspor 54 1
Ümraniyespor 43 2
 
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Peugeot 307
Peugeot 307 - 1.6 Xr 5 Kapı ov
33.250 TL
Peugeot 307
Peugeot 307 - 1.6 Xr 5 Kapı ov
33.250 TL
Karsan J9
2011 KARSAN J10 20 KİŞİLİK - PLAKALI VE
38.750 TL
Renault Kangoo
Renault Kangoo - Express G. Confort 1.5
26.250 TL
 
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için