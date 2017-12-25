TFF 1. Lig'de ilk yarı kart raporu

TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk devresindeki 153 müsabakada 791 sarı, 36 kırmızı kart gösterildi.
Ligin ilk yarısında hafta başına 2,1 kırmızı ve 46,5 sarı kart ortalaması düştü.
MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor arasındaki 14. hafta maçında 11, 2. haftadaki Grandmedical Manisaspor-Samsunspor ile 12. haftadaki MKE Ankaragücü-Denizlispor müsabakalarında onar sarı kart kullanıldı.
Hakemler, İstanbulspor-Samsunspor, Grandmedical Manisaspor-Altınordu, Eskişehirspor-Ümraniyespor ve Çaykur Rizespor-Denizlispor müsabakalarında kırmızı kartlarına ikişer kez başvurdu.
- Sarı kartlar
Denizlispor ile Samsunspor, 54'er kartla en fazla sarı kart gören ekipler oldu. Bu takımları 52 kartla Altınordu izledi. Balıkesirspor Baltoklu futbolcuların 33 sarı kart gördüğü ligde, İstanbulsporlu oyuncular 35 kez sarı kartla cezalandırıldı.
Adanaspor'dan Onur Akbay 9 kartla en fazla sarı kart gören isim oldu, bu oyuncuyu 8 kartla Akın Çorap Giresunspor'dan Caner Arıcı takip etti.
- Kırmızı kartlar
Toplam 36 kırmızı kartın gösterildiği TFF 1. Lig'de Adana Demirspor ve Gazişehir Gaziantepsporlu futbolcular takımlarını eksik bırakmadı. Elazığsporlu futbolcular 6, Grandmedical Manisasporlu futbolcular ise 5 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Elazığsporlu Mehmet Yiğit ise 2 kez kırmızı kart gördü.
TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonu ilk yarı kart raporu şöyle:
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Ligin ilk yarısında hafta başına 2,1 kırmızı ve 46,5 sarı kart ortalaması düştü.
MKE Ankaragücü ile Ümraniyespor arasındaki 14. hafta maçında 11, 2. haftadaki Grandmedical Manisaspor-Samsunspor ile 12. haftadaki MKE Ankaragücü-Denizlispor müsabakalarında onar sarı kart kullanıldı.
Hakemler, İstanbulspor-Samsunspor, Grandmedical Manisaspor-Altınordu, Eskişehirspor-Ümraniyespor ve Çaykur Rizespor-Denizlispor müsabakalarında kırmızı kartlarına ikişer kez başvurdu.
- Sarı kartlar
Denizlispor ile Samsunspor, 54'er kartla en fazla sarı kart gören ekipler oldu. Bu takımları 52 kartla Altınordu izledi. Balıkesirspor Baltoklu futbolcuların 33 sarı kart gördüğü ligde, İstanbulsporlu oyuncular 35 kez sarı kartla cezalandırıldı.
Adanaspor'dan Onur Akbay 9 kartla en fazla sarı kart gören isim oldu, bu oyuncuyu 8 kartla Akın Çorap Giresunspor'dan Caner Arıcı takip etti.
- Kırmızı kartlar
Toplam 36 kırmızı kartın gösterildiği TFF 1. Lig'de Adana Demirspor ve Gazişehir Gaziantepsporlu futbolcular takımlarını eksik bırakmadı. Elazığsporlu futbolcular 6, Grandmedical Manisasporlu futbolcular ise 5 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
Elazığsporlu Mehmet Yiğit ise 2 kez kırmızı kart gördü.
TFF 1. Lig'de 2017-2018 sezonu ilk yarı kart raporu şöyle:
|Takımlar
|Sarı
|Kırmızı
|Adana Demirspor
|44
|0
|Adanaspor
|49
|3
|Akın Çorap Giresunspor
|43
|1
|Altınordu
|52
|2
|Balıkesirspor Baltok
|33
|2
|Boluspor
|47
|2
|Büyükşehir Belediye Erzurumspor
|43
|1
|Çaykur Rizespor
|36
|1
|Denizlispor
|54
|3
|Elazığspor
|41
|6
|Eskişehirspor
|48
|2
|Gaziantepspor
|40
|3
|Gazişehir Gaziantep
|38
|0
|Grandmedical Manisaspor
|42
|5
|İstanbulspor
|35
|1
|MKE Ankaragücü
|49
|1
|Samsunspor
|54
|1
|Ümraniyespor
|43
|2