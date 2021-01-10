TFF 1. Lig'de ilk yarı heyecanı tamamlanıyor

TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu ilk yarının kapanış maçında Akhisarspor-Adanaspor karşılaşacak.

Haber; AA
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TFF 1. Lig'de ilk yarı heyecanı tamamlanıyor
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10 Ocak 2021 15:29
TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu ilk devre heyecanı 13. haftadan ertelenen Akhisarspor-Adanaspor maçıyla tamamlanacak.

Ligde konuk ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen Akhisarspor-Adanaspor karşılaşması yarın saat 19.00'da Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak. Müsabakada hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

Sıralamada 13 puanla 16. sırada yer alan Akhisarspor, 8 haftadır galip gelemediği ligde üst üste 7 maçını kaybetti.

Son olarak erteleme maçında Ankaraspor'u 2-0'lık skorla geçen Adanaspor, ligde 18 puanla 13. durumda bulunuyor.



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