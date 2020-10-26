TFF 1. Lig'de haftanın X raporu

TFF 1. Lig'in 7. haftası, oynanan iki maçla sona erdi.
Ligde bugün yapılan müsabakalarda Beypiliç Boluspor sahasında Menemenspor ile 0-0 berabere kalırken, Akhisarspor ise konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yendi.
TFF 1. Lig'de deplasmanda Adanaspor'u 3-1 yenen Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.
Ligde Altay-Giresunspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
- Sonuçlar
TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Ümraniyespor-Altınordu: 1-1
Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü: 4-2
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor: 0-3
Ankaraspor-Balıkesirspor: 1-2
İstanbulspor-Eskişehirspor: 3-0
Adanaspor-Tuzlaspor: 1-3
Beypiliç Boluspor-Menemenspor: 0-0
Akhisarspor-Bursaspor: 2-1
- Puan durumu
TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
- 8. hafta
TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarının programı şöyle:
30 Ekim Cuma:
19.00 Tuzlaspor-Altay (Vefa)
19.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Giresunspor-Ümraniyespor (Giresun Atatürk)
16.00 Menemenspor-Ankaraspor (Menemen İlçe)
16.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
1 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)
16.00 Eskişehirspor-Akhisarspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Adanaspor-Yılport Samsunspor (5 Ocak Fatih Terim)
Ligde bugün yapılan müsabakalarda Beypiliç Boluspor sahasında Menemenspor ile 0-0 berabere kalırken, Akhisarspor ise konuk ettiği Bursaspor'u 2-1 yendi.
TFF 1. Lig'de deplasmanda Adanaspor'u 3-1 yenen Tuzlaspor liderliğini sürdürdü.
Ligde Altay-Giresunspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
- Sonuçlar
TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Ümraniyespor-Altınordu: 1-1
Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü: 4-2
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Adana Demirspor: 0-3
Ankaraspor-Balıkesirspor: 1-2
İstanbulspor-Eskişehirspor: 3-0
Adanaspor-Tuzlaspor: 1-3
Beypiliç Boluspor-Menemenspor: 0-0
Akhisarspor-Bursaspor: 2-1
- Puan durumu
TFF 1. Lig'de 7. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|TUZLASPOR
|7
|5
|2
|0
|16
|7
|9
|17
|2
|İSTANBULSPOR
|7
|5
|1
|1
|15
|6
|9
|16
|3
|ADANA DEMİRSPOR
|7
|4
|2
|1
|14
|6
|8
|14
|4
|YILPORT SAMSUNSPOR
|7
|4
|2
|1
|11
|7
|4
|14
|5
|ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|7
|4
|1
|2
|8
|6
|2
|13
|6
|ALTINORDU
|7
|4
|1
|2
|11
|10
|1
|13
|7
|GİRESUNSPOR
|6
|3
|2
|1
|11
|10
|1
|11
|8
|ALTAY
|6
|3
|1
|2
|10
|4
|6
|10
|9
|BALIKESİRSPOR
|7
|3
|1
|3
|8
|9
|-1
|10
|10
|ADANASPOR
|7
|2
|3
|2
|10
|9
|1
|9
|11
|AKHİSARSPOR
|7
|2
|3
|2
|6
|5
|1
|9
|12
|BURSASPOR
|7
|2
|1
|4
|12
|13
|-1
|7
|13
|MENEMENSPOR
|7
|1
|3
|3
|6
|11
|-5
|6
|14
|ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|7
|1
|2
|4
|6
|11
|-5
|5
|15
|ÜMRANİYESPOR
|7
|1
|2
|4
|8
|15
|-7
|5
|16
|ANKARASPOR
|7
|1
|1
|5
|4
|12
|-8
|4
|17
|BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|7
|0
|3
|4
|4
|8
|-4
|3
|18
|ESKİŞEHİRSPOR
|7
|0
|3
|4
|2
|13
|-11
|3
- 8. hafta
TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarının programı şöyle:
30 Ekim Cuma:
19.00 Tuzlaspor-Altay (Vefa)
19.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Giresunspor-Ümraniyespor (Giresun Atatürk)
16.00 Menemenspor-Ankaraspor (Menemen İlçe)
16.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
1 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)
16.00 Eskişehirspor-Akhisarspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Adanaspor-Yılport Samsunspor (5 Ocak Fatih Terim)