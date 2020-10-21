TFF 1. Lig'de gol yağmuru sürüyor! Bu kez 6 gol oldu...

TFF 1. Lig'de 6. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Ümraniyespor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Adana ekibi maçı 4-2 kazandı.



1. Lig'de günün ilk karşılaşmasında da Giresunspor, 7 gole sahne olan maçta Adanaspor'u 4-3 mağlup etmişti.



Karşılaşmada Adana Demirspor'un golleri 11. ve 31. dakikalarda Hasan Kılıç, 52. ve 79. dakikalarda Erkan Zengin kaydetti. Giresunspor'un golleri ise; 38. dakikada Gökhan Süzen'in penaltı vuruşundan ve 47. dakikada Vasco Fernandes'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor puanını 11'e yükselterek maç fazlasıyla 3. oldu. Ümraniyespor ise, 4 puanla 15. sırada kaldı.



Adana Demirspor TFF 1. Lig'in 7. haftasında Bandırmaspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise aynı haftada Altınordu ile sahasında karşılaşacak.



Stat: 5 Ocak Fatih Terim



Hakemler: Alper Çetin, Uygar Bebek, Özgür Ertem



Adana Demirspor: Zubas, Tarık Çamdal, Anıl Karaer (Dk. 66 Semih Güler), Rassoul, Mehmet Uslu, Sinan Kurt (Dk. 85 Sedat Şahintürk), Hasan Kılıç, Erkan Zengin (Dk. 85 Traore), Gökhan İnler, Volkan Şen (Dk. 65 Lanzafame), Pa Dibba (Dk. 75 Yunus Akgün)



Ümraniyespor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Gökhan Süzen, Glumac, Fernandes, Yusuf Emre Gültekin, Serkan Göksu (Dk 82 Muammer Denizhan Taşkan), Mustafa Murat Uslu (Dk. 21 Alaaddin Okumuş), Batuhan Artarslan (Dk. 55 Turgut Doğan Şahin), Camara (Dk. 22 Zivkovic), Gomis (Dk. 82 Hüseyin Çolak), Akabueze



Goller: Dk. 13 ve Dk. 32 Hasan Kılıç, Dk. 53 ve Dk. 80 Erkan Zengin (Adana Demirspor), Dk. 37 Gökhan Süzen (Penaltıdan) , Dk. 47 Fernandes (Ümraniyespor)



Sarı kartlar: Dk. 35 Glumac, Dk. 51 Fernandes, Dk. 61 Gökhan Süzen (Ümraniyespor), Dk. 70 Pa Dibba, Dk. 74 Mehmet Uslu, Dk. 76 Zubas, Dk. 88 Traoe (Adana Demirspor)



