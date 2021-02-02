TFF 1. Lig'de Giresunspor, liderliğini sürdürdü!

TFF 1. Lig'de 19. hafta oynanan tek maçla sona ererken, Giresunspor liderliğini sürdürdü.
Ligde 19. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, deplasmanda Altay'ı 3-1 yendi.
Haftaya 38 puanla lider giren Giresunspor, deplasmanda Menemenspor'u 4-0 yenerek puanını 41'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.
İstanbulspor ise Altay galibiyetiyle 40 puana ulaştı ve hem ikinci sıradaki yerini hem de zirve takibini devam ettirdi.
Haftanın sonuçları
Ligin 19. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0
Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü: 1-0
Adanaspor-Eskişehirspor: 5-2
Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor: 0-2
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: 2-2
Menemenspor-Giresunspor: 0-4
Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor: 1-2
Bursaspor-Altınordu: 1-2
Altay-İstanbulspor: 1-3
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.
Gelecek haftanın programı
TFF 1. Lig'in 20. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
5 Şubat Cuma:
19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
6 Şubat Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Menemenspor (Stadı henüz açıklanmadı)
16.00 Eskişehirspor-Altay (Eskişehir Yeni)
16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (5 Ocak Fatih Terim)
7 Şubat Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)
16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)
8 Şubat Pazartesi:
19.00 Giresunspor-Bursaspor (Giresun Atatürk)
Ligde 19. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, deplasmanda Altay'ı 3-1 yendi.
Haftaya 38 puanla lider giren Giresunspor, deplasmanda Menemenspor'u 4-0 yenerek puanını 41'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.
İstanbulspor ise Altay galibiyetiyle 40 puana ulaştı ve hem ikinci sıradaki yerini hem de zirve takibini devam ettirdi.
Haftanın sonuçları
Ligin 19. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0
Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü: 1-0
Adanaspor-Eskişehirspor: 5-2
Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor: 0-2
Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: 2-2
Menemenspor-Giresunspor: 0-4
Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor: 1-2
Bursaspor-Altınordu: 1-2
Altay-İstanbulspor: 1-3
Puan durumu
TFF 1. Lig'de 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GİRESUNSPOR
|19
|12
|5
|2
|30
|13
|17
|41
|2.İSTANBULSPOR
|19
|12
|4
|3
|41
|20
|21
|40
|3.YILPORT SAMSUNSPOR
|19
|10
|7
|2
|27
|18
|9
|37
|4.ADANA DEMİRSPOR
|19
|10
|4
|5
|33
|19
|14
|34
|5.TUZLASPOR
|19
|10
|3
|6
|29
|27
|2
|33
|6.ALTAY
|19
|10
|2
|7
|31
|20
|11
|32
|7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|19
|9
|4
|6
|24
|14
|10
|31
|8.ALTINORDU
|19
|9
|4
|6
|26
|27
|-1
|31
|9.BURSASPOR
|19
|9
|3
|7
|34
|30
|4
|30
|10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
|19
|8
|3
|8
|23
|20
|3
|27
|11.ADANASPOR
|19
|7
|3
|9
|29
|25
|4
|24
|12.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
|19
|5
|6
|8
|20
|29
|-9
|21
|13.BEYPİLİÇ BOLUSPOR
|19
|5
|4
|10
|19
|24
|-5
|19
|14.AKHİSARSPOR
|19
|5
|4
|10
|17
|25
|-8
|19
|15.MENEMENSPOR
|19
|4
|7
|8
|20
|32
|-12
|19
|16.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
|19
|4
|4
|11
|16
|31
|-15
|16
|17.ANKARASPOR
|19
|3
|4
|12
|13
|31
|-18
|13
|18.ESKİŞEHİRSPOR
|19
|0
|7
|12
|12
|39
|-27
|4
Gelecek haftanın programı
TFF 1. Lig'in 20. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
5 Şubat Cuma:
19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
6 Şubat Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Menemenspor (Stadı henüz açıklanmadı)
16.00 Eskişehirspor-Altay (Eskişehir Yeni)
16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (5 Ocak Fatih Terim)
7 Şubat Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)
16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)
8 Şubat Pazartesi:
19.00 Giresunspor-Bursaspor (Giresun Atatürk)