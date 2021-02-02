TFF 1. Lig'de Giresunspor, liderliğini sürdürdü!

Haftanın sonuçları

Puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.GİRESUNSPOR 19 12 5 2 30 13 17 41 2.İSTANBULSPOR 19 12 4 3 41 20 21 40 3.YILPORT SAMSUNSPOR 19 10 7 2 27 18 9 37 4.ADANA DEMİRSPOR 19 10 4 5 33 19 14 34 5.TUZLASPOR 19 10 3 6 29 27 2 33 6.ALTAY 19 10 2 7 31 20 11 32 7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 19 9 4 6 24 14 10 31 8.ALTINORDU 19 9 4 6 26 27 -1 31 9.BURSASPOR 19 9 3 7 34 30 4 30 10.ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR 19 8 3 8 23 20 3 27 11.ADANASPOR 19 7 3 9 29 25 4 24 12.BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR 19 5 6 8 20 29 -9 21 13.BEYPİLİÇ BOLUSPOR 19 5 4 10 19 24 -5 19 14.AKHİSARSPOR 19 5 4 10 17 25 -8 19 15.MENEMENSPOR 19 4 7 8 20 32 -12 19 16.AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR 19 4 4 11 16 31 -15 16 17.ANKARASPOR 19 3 4 12 13 31 -18 13 18.ESKİŞEHİRSPOR 19 0 7 12 12 39 -27 4

Gelecek haftanın programı

TFF 1. Lig'de 19. hafta oynanan tek maçla sona ererken, Giresunspor liderliğini sürdürdü.Ligde 19. haftanın kapanış maçında İstanbulspor, deplasmanda Altay'ı 3-1 yendi.Haftaya 38 puanla lider giren Giresunspor, deplasmanda Menemenspor'u 4-0 yenerek puanını 41'e yükseltti ve zirvedeki yerini korudu.İstanbulspor ise Altay galibiyetiyle 40 puana ulaştı ve hem ikinci sıradaki yerini hem de zirve takibini devam ettirdi.Ligin 19. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü: 1-0Adanaspor-Eskişehirspor: 5-2Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor: 0-2Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: 2-2Menemenspor-Giresunspor: 0-4Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor: 1-2Bursaspor-Altınordu: 1-2Altay-İstanbulspor: 1-3TFF 1. Lig'de 19. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.TFF 1. Lig'in 20. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:5 Şubat Cuma:19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)6 Şubat Cumartesi:13.30 Tuzlaspor-Menemenspor (Stadı henüz açıklanmadı)16.00 Eskişehirspor-Altay (Eskişehir Yeni)16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (5 Ocak Fatih Terim)7 Şubat Pazar:13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor (Balıkesir Atatürk)8 Şubat Pazartesi:19.00 Giresunspor-Bursaspor (Giresun Atatürk)