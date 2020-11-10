TFF 1. Lig'de ertelenen 2 maçın programı açıklandı

TFF 1. Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen iki maçın programı açıklandı.

Haber; AA
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TFF 1. Lig'de ertelenen 2 maçın programı açıklandı
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10 Kasım 2020 15:39
 TFF 1. Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle ertelenen iki maçın programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, İzmir'de yaşanan deprem gerekçesiyle ertelenen Menemenspor-Ankaraspor müsabakasının 1 Aralık Salı günü, Kovid-19 vakaları nedeniyle tehir edilen Altay-Giresunspor karşılaşmasının ise 2 Aralık Çarşamba günü oynanacağı belirtildi.

Açıklamada, maçların saat 13.30'da başlayacağı aktarıldı.



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