TFF 1. Lig'de erteleme maçları oynanacak

TFF 1. Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 8, 9 ve 11. haftadan ertelenen 3 maç 30 Aralık Çarşamba günü yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 1. Lig'de erteleme maçları oynanacak
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29 Aralık 2020 14:14
TFF 1. Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 8, 9 ve 11. haftadan ertelenen 3 müsabaka 30 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

Sekizinci hafta erteleme maçında Tuzlaspor, saat 13.30'da Vefa Stadı'nda Altay'ı konuk edecek. İstanbulspor ise 9. hafta erteleme karşılaşmasında, Adana Demirspor'u saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda ağırlayacak.

Günün diğer karşılaşmasında Adanaspor, 11. haftadan ertelenen maçta Beypiliç Boluspor ile saat 16.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



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