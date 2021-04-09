TFF 1. Lig'de Altay'ın konuğu Boluspor

TFF 1. Lig'de son 5 maçını kayıpsız geçen Altay, 29. hafta mücadelesinde 10 Nisan Cumartesi Beypiliç Boluspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 1. Lig'de Altay'ın konuğu Boluspor
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09 Nisan 2021 13:14
TFF 1. Lig'de son 5 maçını kayıpsız geçen Altay, 29. hafta mücadelesinde 10 Nisan Cumartesi Beypiliç Boluspor'u ağırlayacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki müsabaka, saat 13.30'da başlayacak.

Ligde galibiyetle kapattığı son 5 müsabakada 16 gol atıp, kalesinde sadece 2 gol gören Altay, son 6 haftaya 53 puanla 3. sırada girdi.

Siyah-beyazlı ekipte cezalı Erhan Çelenk yarın forma giyemeyecek.

Deplasmanda son 3 maçını kazanmayı başaran Beypiliç Boluspor ise Altay maçı öncesi düşme hattının 7 puan önünde 32 puan ve averajla 12. sırada yer alıyor.

Bolu temsilcisinde cezalılar Aykut Demir ile Mustafa Çeçenoğlu yarın takımlarını eksik bırakacak.

Ligin ilk devresinde Beypiliç Boluspor, Altay'ı 1-0 yenmişti.



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