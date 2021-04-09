TFF 1. Lig'de Akhisarspor, Adana Demirspor'u konuk edecek

TFF 1. Lig'de düşme hattında bulunan Akhisarspor, 29. hafta mücadelesinde 10 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TFF 1. Lig'de Akhisarspor, Adana Demirspor'u konuk edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Nisan 2021 13:29
TFF 1. Lig'de düşme hattında bulunan Akhisarspor, 29. hafta mücadelesinde 10 Nisan Cumartesi günü Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Ligde son iki maçını yitiren Akhisarspor, 29. haftaya düşme hattının hemen üzerindeki Menemenspor'un 4 puan gerisinde girdi. Akhisarspor'da 10 maçta 2 golü bulunan Nsima Peter, sarı kart cezası nedeniyle yarın forma giyemeyecek.

İlk iki takımın direkt Süper Lig vizesi alacağı ligde 2. sıradaki Yılport Samsunspor'un 2, lider GZT Giresunspor'un 5 puan gerisinde 4. sırada yer alan Adana Demirspor ise yenilmediği son 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Adana Demirspor, ligin ilk devresinde konuk ettiği rakibini 2-0'lık skorla mağlup etmişti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.