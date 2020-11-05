TFF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de haftanın açılış maçında cuma günü Altay, Balıkesirspor'u konuk edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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TFF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi açılıyor
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05 Kasım 2020 13:13
TFF 1. Lig'in 9. haftası, Altay ile Balıkesirspor arasında cuma günü yapılacak maçla başlayacak.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 9. hafta maçlarının programı şöyle:

6 Kasım Cuma:


19.00 Altay-Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

7 Kasım Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Adanaspor-Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Ankaraspor-Bursaspor (Osmanlı)

8 Kasım Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü (Eskişehir Yeni)

16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

 


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