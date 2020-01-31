TFF 1. Lig'de 8 haftalık program belli oldu

TFF 1. Lig'de 21. haftadan 28. haftaya kadar, 8 haftanın programı açıklandı.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28'inci haftaların müsabaka programı şöyle:19.00 Fatih Karagümrük-Hatayspor (Vefa)14.00 Giresunspor-İstanbulspor (Giresun Atatürk)16.30 Eskişehirspor-Altınordu (Stadı henüz açıklanmadı)19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Ümraniye Belediye)14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü (Kazım Karabekir)16.30 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)19.00 Altay-Boluspor (Aziz Kocaoğlu)19.00 Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor (Spor Toto Akhisar)19.00 Altınordu-Osmanlıspor (Aziz Kocaoğlu)14.00 Hatayspor-Akhisarspor (Antakya Atatürk)16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bolu Atatürk)19.00 Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)14.00 Keçiörengücü-Altay (Aktepe)16.30 Fatih Karagümrük-Giresunspor (Vefa)16.30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 Ocak Fatih Terim)19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor (Osmanlı)19.00 Eskişehirspor-Hatayspor (Stat henüz açıklanmadı)14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Kazım Karabekir)14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü (Ümraniye Belediye)16.30 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)19.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)14.00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Giresun Atatürk)16.30 Altay-Adanaspor (Aziz Kocaoğlu)19.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)14.00 Hatayspor-Osmanlıspor (Antakya Atatürk)16.30 Ekol Göz Menemenspor-Adana Demirspor (Menemen İlçe)19.00 Fatih Karagümrük-Eskişehirspor (Vefa)16.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aziz Kocaoğlu)16.30 Akhisarspor-Giresunspor (Spor Toto Akhisar)19.00 Adanaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)14.00 Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)16.30 Boluspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Bolu Atatürk)19.00 Bursaspor-Altay (Bursa Büyükşehir)14.00 Osmanlıspor-Fatih Karagümrük (Osmanlı)16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor (Stat henüz açıklanmadı)19.00 Adana Demirspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor (Kazım Karabekir)14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediye)16.30 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)19.00 Altay-Altınordu (Aziz Kocaoğlu)19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)19.00 Giresunspor-Boluspor (Giresun Atatürk)19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay (Menemen İlçe)14.00 Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Vefa)16.30 Eskişehirspor-Giresunspor (Stat henüz açıklanmadı)19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor (Aziz Kocaoğlu)14.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Kazım Karabekir)16.30 Altay-Hatayspor (Aziz Kocaoğlu)19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor (Ümraniye Belediye)16.30 Giresunspor-Keçiörengücü (Giresun Atatürk)19.00 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)19.00 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı)16.30 Fatih Karagümrük-Altay (Vefa)19.00 Bursaspor-Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Antakya Atatürk)16.30 Adanaspor-Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)16.30 Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)19.00 Osmanlıspor-Giresunspor (Osmanlı)19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Aziz Kocaoğlu)19.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Stat henüz açıklanmadı)