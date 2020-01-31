TFF 1. Lig'de 8 haftalık program belli oldu

TFF 1. Lig'de 21. haftadan 28. haftaya kadar, 8 haftanın programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28'inci haftaların müsabaka programı şöyle:
- 21. hafta
7 Şubat Cuma:
19.00 Fatih Karagümrük-Hatayspor (Vefa)
8 Şubat Cumartesi:
14.00 Giresunspor-İstanbulspor (Giresun Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Altınordu (Stadı henüz açıklanmadı)
19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)
9 Şubat Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Ümraniye Belediye)
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü (Kazım Karabekir)
16.30 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)
19.00 Altay-Boluspor (Aziz Kocaoğlu)
10 Şubat Pazartesi:
19.00 Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor (Spor Toto Akhisar)
- 22. hafta
14 Şubat Cuma:
19.00 Altınordu-Osmanlıspor (Aziz Kocaoğlu)
15 Şubat Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Akhisarspor (Antakya Atatürk)
16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)
16 Şubat Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Altay (Aktepe)
16.30 Fatih Karagümrük-Giresunspor (Vefa)
16.30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
17 Şubat Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 Ocak Fatih Terim)
- 23. hafta
21 Şubat Cuma:
19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor (Osmanlı)
19.00 Eskişehirspor-Hatayspor (Stat henüz açıklanmadı)
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Kazım Karabekir)
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü (Ümraniye Belediye)
16.30 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)
19.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)
23 Şubat Pazar:
14.00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Giresun Atatürk)
16.30 Altay-Adanaspor (Aziz Kocaoğlu)
19.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
- 24. hafta
25 Şubat Salı:
14.00 Hatayspor-Osmanlıspor (Antakya Atatürk)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Adana Demirspor (Menemen İlçe)
19.00 Fatih Karagümrük-Eskişehirspor (Vefa)
26 Şubat Çarşamba:
16.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aziz Kocaoğlu)
16.30 Akhisarspor-Giresunspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Adanaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)
27 Şubat Perşembe
14.00 Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)
16.30 Boluspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Bolu Atatürk)
19.00 Bursaspor-Altay (Bursa Büyükşehir)
- 25. hafta
29 Şubat Cumartesi:
14.00 Osmanlıspor-Fatih Karagümrük (Osmanlı)
16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Adana Demirspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)
1 Mart Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor (Kazım Karabekir)
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediye)
16.30 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altay-Altınordu (Aziz Kocaoğlu)
2 Mart Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)
19.00 Giresunspor-Boluspor (Giresun Atatürk)
- 26. hafta
6 Mart Cuma:
19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay (Menemen İlçe)
7 Mart Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)
16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Vefa)
16.30 Eskişehirspor-Giresunspor (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
8 Mart Pazar:
16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor (Aziz Kocaoğlu)
- 27. hafta
10 Mart Salı:
14.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Kazım Karabekir)
16.30 Altay-Hatayspor (Aziz Kocaoğlu)
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)
11 Mart Çarşamba:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor (Ümraniye Belediye)
16.30 Giresunspor-Keçiörengücü (Giresun Atatürk)
19.00 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)
12 Mart Perşembe:
19.00 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı)
- 28. hafta
14 Mart Cumartesi:
16.30 Fatih Karagümrük-Altay (Vefa)
19.00 Bursaspor-Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
15 Mart Pazar:
14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Antakya Atatürk)
16.30 Adanaspor-Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)
19.00 Osmanlıspor-Giresunspor (Osmanlı)
19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)
16 Mart Pazartesi:
19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Aziz Kocaoğlu)
19.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Stat henüz açıklanmadı)
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28'inci haftaların müsabaka programı şöyle:
- 21. hafta
7 Şubat Cuma:
19.00 Fatih Karagümrük-Hatayspor (Vefa)
8 Şubat Cumartesi:
14.00 Giresunspor-İstanbulspor (Giresun Atatürk)
16.30 Eskişehirspor-Altınordu (Stadı henüz açıklanmadı)
19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)
9 Şubat Pazar:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Ümraniye Belediye)
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü (Kazım Karabekir)
16.30 Osmanlıspor-Bursaspor (Osmanlı)
19.00 Altay-Boluspor (Aziz Kocaoğlu)
10 Şubat Pazartesi:
19.00 Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor (Spor Toto Akhisar)
- 22. hafta
14 Şubat Cuma:
19.00 Altınordu-Osmanlıspor (Aziz Kocaoğlu)
15 Şubat Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Akhisarspor (Antakya Atatürk)
16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)
16 Şubat Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Altay (Aktepe)
16.30 Fatih Karagümrük-Giresunspor (Vefa)
16.30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
17 Şubat Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 Ocak Fatih Terim)
- 23. hafta
21 Şubat Cuma:
19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor (Osmanlı)
19.00 Eskişehirspor-Hatayspor (Stat henüz açıklanmadı)
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Kazım Karabekir)
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü (Ümraniye Belediye)
16.30 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)
19.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)
23 Şubat Pazar:
14.00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Giresun Atatürk)
16.30 Altay-Adanaspor (Aziz Kocaoğlu)
19.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
- 24. hafta
25 Şubat Salı:
14.00 Hatayspor-Osmanlıspor (Antakya Atatürk)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Adana Demirspor (Menemen İlçe)
19.00 Fatih Karagümrük-Eskişehirspor (Vefa)
26 Şubat Çarşamba:
16.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aziz Kocaoğlu)
16.30 Akhisarspor-Giresunspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Adanaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)
27 Şubat Perşembe
14.00 Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)
16.30 Boluspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Bolu Atatürk)
19.00 Bursaspor-Altay (Bursa Büyükşehir)
- 25. hafta
29 Şubat Cumartesi:
14.00 Osmanlıspor-Fatih Karagümrük (Osmanlı)
16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Adana Demirspor-Hatayspor (5 Ocak Fatih Terim)
1 Mart Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Göz Menemenspor (Kazım Karabekir)
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediye)
16.30 İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Altay-Altınordu (Aziz Kocaoğlu)
2 Mart Pazartesi:
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Keçiörengücü (Balıkesir Atatürk)
19.00 Giresunspor-Boluspor (Giresun Atatürk)
- 26. hafta
6 Mart Cuma:
19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay (Menemen İlçe)
7 Mart Cumartesi:
14.00 Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)
14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)
16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Vefa)
16.30 Eskişehirspor-Giresunspor (Stat henüz açıklanmadı)
19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
8 Mart Pazar:
16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor (Aziz Kocaoğlu)
- 27. hafta
10 Mart Salı:
14.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fatih Karagümrük (Kazım Karabekir)
16.30 Altay-Hatayspor (Aziz Kocaoğlu)
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)
11 Mart Çarşamba:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Göz Menemenspor (Ümraniye Belediye)
16.30 Giresunspor-Keçiörengücü (Giresun Atatürk)
19.00 İstanbulspor-Altınordu (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Adana Demirspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)
12 Mart Perşembe:
19.00 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı)
- 28. hafta
14 Mart Cumartesi:
16.30 Fatih Karagümrük-Altay (Vefa)
19.00 Bursaspor-Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
15 Mart Pazar:
14.00 Hatayspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Antakya Atatürk)
16.30 Adanaspor-Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-İstanbulspor (Menemen İlçe)
19.00 Osmanlıspor-Giresunspor (Osmanlı)
19.00 Akhisarspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Akhisar)
16 Mart Pazartesi:
19.00 Altınordu-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Aziz Kocaoğlu)
19.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Stat henüz açıklanmadı)
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