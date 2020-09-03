TFF 1. Lig'de 4 haftalık program belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk 4 haftalık programını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
TFF 1. Lig'de 4 haftalık program belli oldu
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03 Eylül 2020 20:56
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk 4 haftalık programını açıkladı. 

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre yeni sezonun ilk maçında 11 Eylül Cuma günü Menemenspor, Altınordu'yu ağırlayacak. 

Ligde ilk 4 haftanın programı şöyle: 

- 1. Hafta: 

11 Eylül Cuma

19.00 Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe)

12 Eylül Cumartesi: 

16.30 Ümraniyespor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Boluspor-Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

19.00 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı)

13 Eylül Pazar: 

16.30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Yılport Samsunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14 Eylül Pazartesi: 

19.00 Akhisarspor-Tuzlaspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Balıkesirspor-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)

- 2. Hafta:

18 Eylül Cuma:

19.00 Eskişehirspor-Adanaspor (Eskişehir Yeni)

19 Eylül Cumartesi: 

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Tuzlaspor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20 Eylül Pazar: 

14.00 Ankara Keçiörengücü-Osmanlıspor (Aktepe)

16.30 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Giresunspor-Menemenspor (Giresun Atatürk)

21 Eylül Pazartesi: 

19.00 Adana Demirspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Yılport Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

- 3. Hafta:

25 Eylül Cuma: 

19.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)

26 Eylül Cumartesi: 

14.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Akhisarspor-Balıkesirspor (Spor Toto Akhisar)

27 Eylül Pazar: 

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)

16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)

19.00 Altay-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

28 Eylül Pazartesi: 

19.00 Menemenspor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)

19.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

- 4. Hafta:

2 Ekim Cuma: 

19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

3 Ekim Cumartesi: 

14.00 Tuzlaspor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)

16.30 Giresunspor-Boluspor (Giresun Atatürk)

19.00 Altınordu-Osmanlıspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

4 Ekim Pazar: 

14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Eskişehir Yeni)

16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.30 Balıkesirspor-Menemenspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim) 



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