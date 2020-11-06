TFF 1. Lig'de 34. vaka sonrası maç ertelendi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişi sayısı 34'e ulaştı.



Kulüpten yapılan açıklamada, TFF 1. Lig'de yarın oynanacak Adanaspor maçı öncesi 4 Kasım Çarşamba günü uygulanan Kovid-19 testlerinde 2'si futbolcu olmak üzere 4 kişiden daha pozitif sonuç alındığı belirtildi.



Son sonuçlarla kulüpteki pozitif vaka sayısının 34'e çıktığı bildirildi.



Menemenspor'da 29 Ekim Perşembe gününden bu yana ortaya çıkan 34 pozitif vaka arasında teknik direktör Cenk Laleci ve 18 futbolcu da bulunuyor.



Yaşanan bu gelişmelerin ardından Adanaspor - Menemenspor maçı ileri bir tarihe ertelendi



