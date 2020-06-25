TFF 1. Lig'de 30. hafta 2 maçla açılıyor!

Haftanın açılış maçlarında 26 Haziran Cuma günü Bursaspor, Adanaspor'u, Altınordu ise Keçiörengücü'nü konuk edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
TFF 1. Lig'de 30. hafta 2 maçla açılıyor!
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25 Haziran 2020 15:02
TFF 1. Lig'de 30. hafta 26 Haziran Cuma günü yapılacak iki maçla başlayacak.

Ligde haftanın açılış müsabakalarında Bursaspor ile Adanaspor, Altınordu ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. İki müsabaka da saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'de 30. haftanın müsabaka programı şöyle:

26 Haziran Cuma:

20.00 Bursaspor-Adanaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

20.00 Altınordu-Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

27 Haziran Cumartesi:

17.30 Eskişehirspor-Altay (Yeni Eskişehir)

17.30 Osmanlıspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Osmanlı)

20.00 Ekol Göz Menemenspor-Boluspor (Menemen İlçe)

20.00 Adana Demirspor-Giresunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

28 Haziran Pazar:

17.30 Hatayspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Antakya Atatürk)

20.00 Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Vefa)

20.00 Akhisarspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)



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