TFF 1. Lig'de 28, 29, 30 ve 31. hafta maçlarının programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde gelecek 4 haftanın müsabaka programı şöyle:



- 28. hafta



3 Nisan Cumartesi:



13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (15 Temmuz)



16.00 GZT Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak Spor Kompleksi)



16.00 Ankaraspor-Akhisarspor (Osmanlı)



19.00 Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)



4 Nisan Pazar:



13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)



13.30 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



16.00 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Menemen İlçe)



19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)



5 Nisan Pazartesi:



19.00 Bursaspor-Altay (Bursa Büyükşehir Belediye)



- 29. hafta



9 Nisan Cuma:



16.00 Eskişehirspor-GZT Giresunspor (Eskişehir Yeni)



16.00 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)



19.00 İstanbulspor-Tuzlaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



10 Nisan Cumartesi:



13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor (Bandırma 17 Eylül)



13.30 Altay-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



16.00 Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)



19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor (Spor Toto Akhisar)



11 Nisan Pazar:



16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



19.00 Adanaspor-Ankaraspor (Yeni Adana)



- 30. Hafta



13 Nisan Salı:



13.30 Tuzlaspor-Eskişehirspor (15 Temmuz)



16.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



19.00 GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)



14 Nisan Çarşamba:



13.30 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe)



16.00 Adanaspor-Akhisarspor (Yeni Adana)



19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)



15 Nisan Perşembe:



13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)



16.00 Ankaraspor-Altay (Osmanlı)



19.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



- 31. hafta



17 Nisan Cumartesi:



16.00 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)



19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)



18 Nisan Pazar:



13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Eskişehir Yeni)



16.00 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)



19.00 İstanbulspor-Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



19 Nisan Pazartesi:



13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



16.00 Altay-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor (Bandırma 17 Eylül)



19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)