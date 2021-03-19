TFF 1. Lig'de 28, 29, 30 ve 31. hafta maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde gelecek 4 haftanın müsabaka programı şöyle:
- 28. hafta
3 Nisan Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (15 Temmuz)
16.00 GZT Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Ankaraspor-Akhisarspor (Osmanlı)
19.00 Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)
4 Nisan Pazar:
13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
13.30 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Menemen İlçe)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)
5 Nisan Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Altay (Bursa Büyükşehir Belediye)
- 29. hafta
9 Nisan Cuma:
16.00 Eskişehirspor-GZT Giresunspor (Eskişehir Yeni)
16.00 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)
19.00 İstanbulspor-Tuzlaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
10 Nisan Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Altay-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor (Spor Toto Akhisar)
11 Nisan Pazar:
16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Adanaspor-Ankaraspor (Yeni Adana)
- 30. Hafta
13 Nisan Salı:
13.30 Tuzlaspor-Eskişehirspor (15 Temmuz)
16.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)
14 Nisan Çarşamba:
13.30 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe)
16.00 Adanaspor-Akhisarspor (Yeni Adana)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
15 Nisan Perşembe:
13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
16.00 Ankaraspor-Altay (Osmanlı)
19.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
- 31. hafta
17 Nisan Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)
19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)
18 Nisan Pazar:
13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Eskişehir Yeni)
16.00 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)
19.00 İstanbulspor-Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19 Nisan Pazartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Altay-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde gelecek 4 haftanın müsabaka programı şöyle:
- 28. hafta
3 Nisan Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (15 Temmuz)
16.00 GZT Giresunspor-İstanbulspor (Çotanak Spor Kompleksi)
16.00 Ankaraspor-Akhisarspor (Osmanlı)
19.00 Adana Demirspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)
4 Nisan Pazar:
13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
13.30 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Menemenspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Menemen İlçe)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)
5 Nisan Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Altay (Bursa Büyükşehir Belediye)
- 29. hafta
9 Nisan Cuma:
16.00 Eskişehirspor-GZT Giresunspor (Eskişehir Yeni)
16.00 Ankara Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)
19.00 İstanbulspor-Tuzlaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
10 Nisan Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Altay-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Yılport Samsunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor (Spor Toto Akhisar)
11 Nisan Pazar:
16.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Adanaspor-Ankaraspor (Yeni Adana)
- 30. Hafta
13 Nisan Salı:
13.30 Tuzlaspor-Eskişehirspor (15 Temmuz)
16.00 Altınordu-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 GZT Giresunspor-Ankara Keçiörengücü (Çotanak Spor Kompleksi)
14 Nisan Çarşamba:
13.30 Menemenspor-Yılport Samsunspor (Menemen İlçe)
16.00 Adanaspor-Akhisarspor (Yeni Adana)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
15 Nisan Perşembe:
13.30 Beypiliç Boluspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
16.00 Ankaraspor-Altay (Osmanlı)
19.00 Bursaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
- 31. hafta
17 Nisan Cumartesi:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor (Aktepe)
19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)
18 Nisan Pazar:
13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Eskişehir Yeni)
16.00 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)
19.00 İstanbulspor-Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19 Nisan Pazartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Altay-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)